L'équipe d'Iran arrive aux États-Unis sous haute tension pour la Coupe du monde 2026

Après un vol depuis Tijuana, la sélection iranienne a atterri à Los Angeles, sous surveillance renforcée en raison des tensions politiques entre les deux pays. Des membres du staff sont restés au Mexique faute de visa, tandis que des craintes de manifestations politiques dans les stades se font jour.

Après 30 minutes de vol depuis Tijuana, l'avion transportant l'équipe nationale iranienne de football a atterri aux États-Unis à 21h31 heure française, soit 12h30 à Los Angeles.

Cette arrivée historique intervient alors que les relations entre Téhéran et Washington sont extrêmement tendues, notamment en raison du programme nucléaire iranien et des sanctions américaines. L'atterrissage s'est déroulé sous haute sécurité, avec une première approche avortée avant que l'appareil ne se pose finalement sur le sol californien.

Les joueurs et le staff technique ont rapidement été transférés vers leur hôtel, où ils passeront les deux prochains jours avant leur premier match de la Coupe du monde 2026 contre la Nouvelle-Zélande. Cependant, 11 membres du staff n'ont pas obtenu de visa américain et sont restés bloqués à Tijuana, au Mexique, où l'équipe avait établi son camp de base pendant une semaine.

Le séjour des Iraniens au Mexique a été marqué par un accueil chaleureux de la part des habitants. Le bus de la sélection a été escorté par une foule nombreuse dans les rues de Tijuana, avec des Mexicains brandissant des drapeaux iraniens en signe de soutien. Cette ambiance contraste avec les tensions politiques qui entourent la présence de l'Iran aux États-Unis.

À Los Angeles, où vit une importante communauté iranienne souvent opposée au régime de Téhéran, des craintes de manifestations ou de messages politiques lors des matches ont été exprimées. Le quartier de Westwood, surnommé Tehrangeles, est un bastion de l'opposition iranienne en exil. Selon des sources proches de la sécurité, des membres de la diaspora pourraient avoir acheté des billets pour assister aux rencontres et y déployer des banderoles politiques, ce que la FIFA interdit formellement dans son règlement.

La FIFA a déjà renforcé les mesures de sécurité dans les stades, avec des fouilles accrues et la confiscation de tout objet jugé politique. Cette situation rappelle les incidents survenus lors de précédentes Coupes du monde, où des joueurs ou supporters iraniens avaient exprimé leur opposition au régime.

Par ailleurs, des menaces de cybersécurité planent sur le tournoi, un groupe lié à l'Iran ayant récemment revendiqué le piratage de drones du FBI. La Coupe du monde 2026 s'annonce donc comme un événement sportif sous haute tension géopolitique, où chaque geste ou parole pourrait être interprété comme un symbole politique. L'équipe iranienne, de son côté, tentera de se concentrer sur son objectif sportif, mais l'ombre de la politique plane inévitablement sur son parcours américain





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