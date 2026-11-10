L'équipe cycliste française sauvee par le sponsor XEFI pour 2026

L'ancienne équipe TotalEnergies évite la dissolution grâce au soutien de XEFI. La formation historique de Jean-René Bernardeau continuera en ProTeam pour la saison 2026.

La structure cycliste historique vendéenne, anciennement connue sous le nom de TotalEnergies, a évité la disparition grâce à l'arrivée de XEFI comme nouveau sponsor titre. Cette annonce permet à la formation fondée en 2000 de poursuivre son existence et de viser une participation au Tour de France. L'équipe, dirigée par Jean-René Bernardeau, repartira en ProTeam, la deuxième division du cyclisme professionnel, pour la saison à venir.

Un sauvetage in extremis par un groupe informatique

Stéphane Heulot, le manager général, a qualifié cette survie d'exploit lors d'une conférence de presse tenue à Arcueil dans le Val-de-Marne. Il a souligné la conscience collective du groupe face à la disparition récente de structures comme B&B Hotels en 2022 et Arkéa-B&B Hotels l'année précédente. Le retrait de TotalEnergies à la fin de la saison en cours avait effectivement mis l'équipe en danger de mort économique.

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Sacha Rosenthal, président fondateur du groupe XEFI, a justifié son investissement en évoquant la popularité du cyclisme. Bien que le groupe soit déjà impliqué dans le cyclisme amateur via le Vélo Club Villefranche Beaujolais, cette entrée dans le monde professionnel marque une étape significative. Rosenthal explique que l'objectif est d'amener le sport le plus profondément possible dans les territoires où l'entreprise est présente.

Détails financiers et stratégie de recrutement tardive

Les dirigeants de l'équipe ainsi que Sacha Rosenthal n'ont pas révélé le montant exact du budget engagé pour cette saison. Stéphane Heulot s'est simplement contenté d'assurer que les ressources financières seraient conséquentes et suffisantes pour atteindre les objectifs fixés par la direction. Cette transparence limitée contraste avec la rareté de telles annonces faites aussi tardivement que novembre.

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Cette tardiveté a eu des conséquences immédiates sur la composition de l'effectif, qui a perdu la majorité de ses meilleurs coureurs. Des noms comme Jordan Jegat, Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau et Emilien Jeannière se sont engagés ailleurs. L'annonce récente de l'arrivée de l'équipementier chinois Pardus a constitué une première bonne nouvelle, permettant à l'équipe de disposer d'un effectif de 25 coureurs.

Le recrutement s'appuiera désormais sur un mélange de jeunesse, notamment depuis le centre de formation Vendée U, et d'expérience. Stéphane Heulot admet être très tardif sur le marché des transferts, ce qui limite les options pour des renforts internationaux majeurs. Il précise toutefois que le projet sportif sera plus international que la saison précédente, répondant aux attentes du nouveau partenaire.

Nouveaux acteurs et perspectives pour 2026

Une nouveauté importante pour la saison 2026 est le rôle de Tony Gallopin, ancien coureur du peloton, qui deviendra directeur sportif. Cette nomination s'ajoute aux défis auxquels l'équipe doit faire face pour conserver sa place au plus haut niveau. La direction reste en attente des décisions de l'UCI concernant les licences, dont certaines sont encore en doute.

Stéphane Heulot insiste sur la fiabilité historique de la formation lors du Tour de France, affirmant que l'équipe n'a jamais déçu sur cette course. Il qualifie le Tour du point d'orgue du calendrier et se dit optimiste quant à la possibilité de continuer à y participer. La survie de cette structure évite une nouvelle vide dans le paysage cycliste français face à la concurrence internationale.

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Enjeux sportifs et ambitions pour la saison future

L'équipe va devoir composer avec un calendrier chargé et une préparation peut-être moins optimale que ses rivales. Les coureurs restants, dont certains jeunes talents issus de la filière Vendée U, devront rapidement s'adapter aux nouvelles attentes. La direction vise à maintenir un niveau de compétition solide malgré les contraintes budgétaires et temporelles.

La présence de Pardus comme équipementier permet de couvrir les besoins techniques avec des standards jugés très proches du haut niveau. Cette collaboration avec l'entreprise chinoise, visitée personnellement par la direction, rassure sur la qualité du matériel mis à disposition des athlètes. L'objectif est de présenter une équipe compétitive et visible sur les courses majeures.

La saison 2026 sera donc déterminante pour confirmer la viabilité de ce nouveau modèle économique. Si l'équipe parvient à se qualifier pour le Tour de France, elle prouvera que le cyclisme français peut encore survivre grâce à des partenariats locaux et des investissements ciblés. Le défi est de taille pour Jean-René Bernardeau et son équipe.