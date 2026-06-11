Le président équatorien Daniel Noboa a annoncé une réduction de 20% du prix de la bière ainsi que l'exonération de l'impôt sur les consommations spéciales pour cette boisson et le vin jusqu'à la fin du Mondial 2026. Cette mesure, dévoilée dans la province du Guayas, vise à répondre à l'engouement populaire pour le football et à offrir une pause sociale dans un contexte de tensions liées à l'insécurité. Le chef de l'État, vêtu du maillot national, a exprimé sa confiance en la sélection équatorienne, qui dispute sa cinquième Coupe du monde.

Le président de l' Équateur , Daniel Noboa , a annoncé une baisse de 20 pour cent du prix de la bière , l'alcool le plus consommé du pays, pendant toute la durée de la Coupe du monde 2026.

Cette mesure, qui s'étend également au vin, prévoit l'exonération de l'impôt sur les consommations spéciales pour ces boissons jusqu'au 19 juillet, date de la finale du tournoi organisé conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'annonce a été faite lors de l'inauguration d'un projet routier dans la province de Guayas, une région côtière touchée par des conflits territoriaux entre gangs rivaux impliqués dans le trafic de drogue.

En s'exprimant vêtu du maillot jaune de l'équipe nationale, le chef de l'État a justifié cette décision en affirmant que la population était déjà focalisée sur le football, ajoutant que cela était normal pour un pays de football. Il a également exprimé sa confiance en la sélection équatorienne, qualifiée pour sa cinquième Coupe du monde, et a prédit qu'elle irait très loin dans la compétition. L'Équateur disputera son premier match contre la Côte d'Ivoire dimanche.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de tensions sociales et de difficultés économiques, et elle vise à offrir un moment de répit et de cohésion nationale autour de l'événement sportif planétaire. En réduisant le coût de la bière, boisson emblématique des rassemblements populaires, le gouvernement espère stimuler la consommation et générer une ambiance festive, tout en canalisant les énergies vers une passion collective.

Cette politique de subvention temporaire illustre une approche populiste où le sport sert de levier pour renforcer la popularité du président et apaiser les mécontentements liés à l'insécurité et aux inégalités. La mesure concerne aussi le vin, bien que sa consommation reste moins répandue en Équateur. Elle s'applique à toutes les étapes du Mondial, de la phase de groupes jusqu'à la finale, et devrait particulièrement profiter aux bars, restaurants et commerces de détail.

En parallèle, le pays continue de faire face à des défis sécuritaires majeurs dans des provinces comme le Guayas, où le conflit entre groupes armés affecte la vie quotidienne. Le choix de faire l'annonce dans cette région n'est pas anodin : il envoie un message de proximité et de soutien aux populations touchées. Le président a thus lié le football, facteur d'unité, à la reconstruction du tissu social.

Cette temporaire allégement fiscal, exemptant les boissons concernées de la taxe sur les consommations spéciales, représente un manque à gagner pour le trésor public, mais le gouvernement semble privilégier l'impact politique et social immédiat. La Coupe du monde 2026, première édition avec 48 équipes, offre à l'Équateur une visibilité internationale accrue, et le chef de l'État entend capitaliser sur cet engouement.

Cette stratégie rappelle d'autres mesures similaires prises lors de grands événements sportifs dans divers pays, où les pouvoirs publics usent de gestes symboliques pour renforcer la légitimité et la popularité. Ainsi, alors que lesÉquatoriens se préparent à suivre les matchs de leur sélection, le prix de la bière devient un enjeu de campagne implicite, un outil de relations publiques destiné à faire oublier, le temps d'un mois, les problèmes quotidiens.

La mesure, très mediatisée, a déjà été bien accueillie par les amateurs de football et par le secteur de l'horeca, qui escompte une hausse de l'activité. Elle pose néanmoins des questions sur l'utilisation des ressources publiques et sur la priorité donnée à l'apaisement social par des baisses de prix ciblées, alors que d'autres secteurs comme la santé ou l'éducation peinent à obtenir des financements suffisants.

Quoi qu'il en soit, jusqu'au 19 juillet, la bière sera moins chère en Équateur, et le président Noboa compte sur l'effet Coupe du monde pour stabiliser sa cote de popularité et instaurer une trêve festive dans un pays habitué aux turbulences politiques et sécuritaires





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