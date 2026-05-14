L'épidémie silencieuse du tapentadol : Le trafic d'opioïdes indiens en Afrique de l'Ouest

Une enquête révèle comment des laboratoires indiens inondent l'Afrique de l'Ouest de tapentadol, un opioïde puissant et addictif, exacerbant la crise des drogues comme le kush.

Le tapentadol, une substance opioïde d'une puissance extrême et hautement addictive, est devenu le moteur d'une crise sanitaire sans précédent en Afrique de l'Ouest. Présenté sous l'apparence anodine de comprimés vendus par tablettes de dix, ce médicament se dissimule dans les pharmacies de quartier comme un simple antidouleur, trompant ainsi la vigilance des consommateurs et des autorités locales.

Pourtant, derrière cette simplicité apparente se cache un poison redoutable qui alimente une épidémie meurtrière à travers tout le continent. Ce produit inonde les marchés ouest-africains depuis plus d'un an, avec des concentrations de principes actifs qui sont formellement interdites par toutes les instances de santé mondiales.

L'ampleur du phénomène est telle que le tapentadol n'est plus utilisé pour soigner des douleurs chroniques, mais est détourné massivement à des fins récréatives ou addictives, créant un cycle de dépendance dont il est presque impossible de s'extraire sans une prise en charge médicale lourde. Une enquête approfondie menée par l'AFP a mis en lumière le rôle central de certaines compagnies pharmaceutiques indiennes dans ce trafic organisé.

Grâce à l'analyse des statistiques douanières indiennes disponibles sur la plateforme Volza, il apparaît que des cargaisons massives de ces opioïdes sont expédiées mensuellement pour des millions de dollars vers des pays comme le Nigeria, le Ghana et la Sierra Leone. Le paradoxe est frappant : alors que les autorités de ces pays africains interdisent explicitement la consommation de ces substances, surtout dans leurs versions les plus concentrées, les flux d'exportation depuis l'Inde ne cessent de croître.

Plus grave encore, la majorité de ces comprimés possèdent une puissance telle qu'ils sont eux-mêmes interdits sur le sol indien, où leur production nécessite normalement une autorisation spéciale et très restrictive. Certains exportateurs vont jusqu'à étiqueter ces produits comme étant sans danger pour la santé, une affirmation mensongère qui facilite leur passage aux frontières et leur distribution rapide. L'impact humain de ce trafic est exacerbé par l'émergence d'un cocktail narcotique dévastateur.

Le tapentadol est fréquemment consommé en association avec le kush, une drogue synthétique surnommée la 'drogue des zombies' en raison de l'état de léthargie et de décomposition mentale qu'elle provoque chez les usagers. Le Liberia et la Sierra Leone ont d'ailleurs déclaré le kush comme un fléau national.

Les experts locaux, dont Abu Bangura, expliquent que le tapentadol est moulu pour être mélangé au kush, créant une synergie toxique qui accélère la destruction du système nerveux et augmente drastiquement les risques d'overdose. Ansu Konneh, responsable de la santé mentale au ministère des Affaires sociales en Sierra Leone, décrit une situation apocalyptique où les corps de victimes sont ramassés quotidiennement dans les rues, les marchés et les bidonvilles.

Rien qu'à Freetown, la capitale, plus de quatre cents décès ont été recensés en l'espace de trois mois, témoignant de la virulence de ce mélange mortel. Malgré les promesses de New Delhi, qui avait annoncé en février 2025 une politique de 'tolérance zéro' contre le commerce illégal de stupéfiants, la réalité du terrain est tout autre.

Si l'Organisation indienne de contrôle des normes pharmaceutiques, la CDSCO, a effectivement ordonné le retrait de certaines licences après que la BBC a révélé l'existence de cocktails illégaux vendus au Ghana, les exportations de tapentadol pur se sont poursuivies. Les journalistes ont réussi à établir un lien direct entre les comprimés saisis en Afrique et les registres d'exportation indiens en utilisant les numéros de licence des fabricants.

Par exemple, des tablettes de 225 et 250 mg saisies en décembre 2025 en Sierra Leone portaient la mention 'Made in India' et étaient liées à la société Gujarat Pharmaceuticals, basée à Godhra. Ce cas illustre une faille systémique où les mesures restrictives sont contournées en changeant simplement la formulation du produit, tout en conservant la même marque commerciale, permettant ainsi à des laboratoires de continuer à générer des profits sur le dos d'une population vulnérable et désemparée





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