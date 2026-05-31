L'épidémie d'Ebola en RDC : l'OMS dénonce la désinformation et la colère

L'épidémie d'Ebola en RDC a entraîné la fermeture de la frontière avec l'Ouganda et la suspension des vols. L'OMS dénonce la désinformation et la colère qui ont provoqué des attaques contre des centres de soin. Le personnel de santé est confronté à des équipements limités pour les tests et des résultats qui reviennent souvent quand les patients ont déjà succombé.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l' OMS , est en visite à Bunia dans l'est de la RDC le 30 mai 2026. À Bunia, le quotidien ne semble pas avoir changé.

Les gens continuent de se déplacer, de commercer, de vaquer à leurs activités normales. Bunia est le chef-lieu de la province d'Ituri, la région la plus touchée par l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis deux semaines en République démocratique du Congo. Au moins 906 cas suspects et 223 décès ont été enregistrés. L'aéroport est équipé d'affiches informant les passagers sur la situation, des messages passent en plusieurs langues à la télévision et à la radio.

Un laboratoire local peut désormais s'occuper de tester les échantillons de cas suspects en vingt-quatre heures, tandis qu'ils devaient être envoyés jusqu'ici dans la capitale Kinshasa. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'organisation mondiale de la santé, a visité la zone samedi.

"Je suis venu parce que les populations de l'Ituri, des Kivus et de toute la RDC méritent de savoir qu'elles ne sont pas seules", a-t-il déclaré. Le chef de l'OMS a insisté sur la nécessité d'une coordination renforcée entre acteurs sanitaires et humanitaires sous le leadership du gouvernement congolais, et a souligné que l'engagement des communautés était déterminant pour arrêter l'épidémie. Ces règles ont provoqué de la colère, à l'origine d'attaques contre des centres de soin.

"Je comprends à quel point il est douloureux de perdre quelqu'un et à quel point il est important de rendre hommage aux disparus, mais certaines pratiques, comme toucher les corps de ceux qui sont morts d'Ebola, peuvent propager le virus", a déclaré le directeur de l'OMS. À Mongbwalu, une ville minière de 150 000 habitants, le personnel de santé est confronté à des équipements limités pour les tests et des résultats qui reviennent souvent quand les patients ont déjà succombé.

Dans l'aile de l'hôpital réservée au traitement des patients victimes du virus, un enfant de cinq ans a un mouchoir dans le nez pour absorber le sang, sous le regard de son père inquiet.

"À quelques lits de là, le corps de Christiane Bahati, 21 ans, n'a toujours pas été emmené", a rapporté le média britannique. Le quotidien britannique cite l'une des responsables de la Croix-Rouge de retour à Genève après une semaine en RDC.

"Des fausses rumeurs mentionnent que des agences prélèvent les organes des personnes infectées et qu'elles expérimentent des vaccins dessus ou que l'épidémie a été fabriquée par le gouvernement pour attirer des fonds étrangers", a déclaré la responsable de la Croix-Rouge. L'épidémie a également entraîné la fermeture de la frontière avec l'Ouganda, le voisin de l'est, et donc de l'accès à l'aéroport de Entebbe.

De nombreux commerçants congolais utilisent cet aéroport comme principal point de transit vers l'Asie, l'Europe et d'autres destinations internationales. La suspension des vols risque ainsi de perturber les activités commerciales et les échanges transfrontaliers





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