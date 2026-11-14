L'EntrePotes à Lille : bières à 4 euros et frites gratuites pour les étudiants

Découvrez le nouveau bar L'EntrePotes dans le Vieux-Lille. Pintes à 4 euros, frites offertes et ambiance conviviale pour les étudiants et amis.

Un nouvel établissement de consommation a ouvert ses portes dans le quartier historique du Vieux-Lille, situé rue Royale. L'EntrePotes cible directement le public étudiant et les groupes d'amis avec une stratégie tarifaire agressive visant à démocratiser la sortie nocturne. Les clients y trouvent des pintes de bière à partir de 4 euros, accompagnées systématiquement de frites offertes à chaque tournée commandée. Cette offre vise à rompre avec l'habitude de payer séparément les apéritifs et les accompagnements alimentaires dans la région.

Stratégie tarifaire agressive et sélection de bières

L'EntrePotes affiche clairement son positionnement avec le slogan " Bar de copains, prix d'ami " inscrit sur ses supports de communication. La carte des boissons met en avant des pintes de bière au prix de départ de 4 euros pour une grande majorité de ses propositions. Une dizaine d'autres bières pression sont quant à elles disponibles au tarif de 5 euros pour un format de 50 centilitres. Cette sélection inclut des références précises comme la Triple Brique House, la Hommelbier, la Sigis IPA, la Silly Blanche et la Silly Kriek. Pour les amateurs de spécialités locales plus fortes, le bar propose la Paix Dieu à 10 euros la pinte et la Chouffe à 9 euros. Un cidre à la pression complète également cette offre brassicole diversifiée.

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L'offre nourriture et l'ambiance du lieu

La grande particularité de cet établissement réside dans sa politique commerciale concernant les entrées. Le bar distribue des frites gratuitement à chaque tournée de bière commandée, supprimant ainsi la contrainte financière supplémentaire pour les jeunes consommateurs. Pour les convives ayant une faim plus importante, une carte complémentaire propose des nachos au cheddar à 6 euros. D'autres options de restauration rapide sont disponibles, telles que trois tenders pour 6 euros, six mozzarella sticks pour 4 euros, ou une planche de charcuterie et fromage à partager pour 13 euros. L'intérieur du lieu a été conçu pour offrir une expérience visuelle et sensorielle agréable. Le décor combine des motifs terracotta au plafond, un comptoir carrelé, du mobilier en bois massif et un éclairage tamisé pour créer une ambiance chaleureuse et intimiste.

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Extension de la carte et horaires d'ouverture

Outre les bières et le cidre, l'EntrePotes propose une gamme étendue de cocktails classiques à un tarif fixe de 6 euros. La liste inclut le Mojito, le Moscow Mule, le Sex on the Beach, le Pornstar Martini et le Gin Tonic. Une version sans alcool de ces préparations est également disponible au même prix pour les conducteurs ou les personnes ne consommant pas d'alcool. Le verre de vin est affiché à 6 euros, tandis que les shooters sont proposés à partir de 4 euros. L'établissement assure une ouverture continue sept jours sur sept, à compter de 14 heures. Ce créneau horaire prolongé permet aux clients de profiter de l'après-midi comme de la soirée. Des écrans diffusent également en direct les grands matchs de football et de rugby pour les amateurs de sport.