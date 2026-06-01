L'Enquête sur le Consulat des États-Unis à Milan : Des Accusations de Gravées Irrégularités

L'affaire du consulat des États-Unis à Milan fait l'objet d'une enquête approfondie suite à des accusations de graves irrégularités. La filiale transalpine de Caddell Construction, société américaine, a été placée sous contrôle judiciaire et l'un de ses dirigeants, un Turc nommé Ulas Demir, a été arrêté.

L'affaire du consulat des États-Unis à Milan fait l'objet d'une enquête approfondie suite à des accusations de graves irrégularités. La filiale transalpine de Caddell Construction , société américaine, a été placée sous contrôle judiciaire et l'un de ses dirigeants, un Turc nommé Ulas Demir, a été arrêté.

Les accusations portent sur le paiement de salaires inférieurs au seuil de pauvreté, la retenue de salaire pour financer le logement et la nourriture, et le fait que les heures réellement travaillées par mois soient inférieures aux heures prévues. L'enquête semble s'appuyer sur des éléments très concrets, y compris une conversation téléphonique interceptée qui révèle que Demir avait été conseillé par un supérieur hiérarchique à l'intérieur de Caddell à acheter un billet d'avion pour Istanbul après le placement sous contrôle judiciaire de la filiale de Caddell.

Cette affaire a créé une vague d'indignation dans la presse italienne, où l'exploitation de travailleurs étrangers dans le secteur du bâtiment est répandue. Le fait qu'une société étrangère, qui plus est américaine, soit indirectement impliquée paraît surprenant





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Consulat Des États-Unis À Milan Caddell Construction Enquête Accusations De Graves Irrégularités Exploitation De Travailleurs Étrangers

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