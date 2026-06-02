L'énigme du compte Epsilon : un mystère qui continue de faire polémique

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de faire polémique. Les enquêteurs ont découvert un mystérieux compte sur un forum catholique, baptisé Epsilon, qui pourrait être lié au père de famille en cavale.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de faire polémique. Les enquête urs ont découvert un mystérieux compte sur un forum catholique , baptisé Epsilon , qui pourrait être lié au père de famille en cavale .

Les similitudes entre les écrits de Xavier Dupont de Ligonnès et ceux de Epsilon sont frappantes. Les journalistes ont analysé plus de 6 500 profils pour parvenir à ce résultat. Les enquêteurs se demandent si Xavier Dupont de Ligonnès a pu survivre et s'il a peut-être même laissé des messages sur ce forum. Le procureur a livré sa théorie sur ce qui est arrivé au père de famille, mais certains journalistes, comme Christophe Hondelatte, mettent en doute cette théorie.

Un témoin aurait-il vu Xavier Dupont de Ligonnès ? Le policier qui souhaite relancer l'affaire dévoile une hypothèse surprenante. Un psychiatre a fait des révélations sur la famille dans laquelle a grandi Xavier Dupont de Ligonnès, mettant en lumière des comportements qui peuvent paraître inquiétants





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