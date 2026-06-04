L'énigme de la dépouille de Voltaire : où sont passées ses reliques ?

Le corps de Voltaire a connu une fin rocambolesque, avec son cœur exposé et son cerveau conservé. Le médecin légiste Philippe Charlier tente de résoudre l'énigme de ces reliques disparues.

L'histoire de la dépouille de Voltaire est à l'image de sa vie : rocambolesque. Son corps est exfiltré à sa mort en 1778 par ses amis pour échapper à la fosse commune promise par les autorités religieuses, son coeur prélevé et exposé dans un mausolée à sa gloire avant de se perdre dans les archives de la Bibliothèque nationale et son cerveau placé sur les étagères de l'officine d'un pharmacien.

Pourquoi la dépouille du célèbre philosophe s'est-elle trouvée éparpillée à travers les siècles ? Où se trouvent ces précieuses reliques ? Autant d'énigmes que Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, va chercher à résoudre. Grâce à ces analyses, il tente aussi d'écrire le carnet de santé de Voltaire et, ainsi, peut-être, découvrir les causes de sa mort.

Didactique et divertissant, le format enquête scientifico-policière sort des sentiers battus. D'autant que ce numéro nous entraîne dans un intrigant jeu de piste. Mention spéciale à la séquence d'étude olfactive du cœur de Voltaire avec un nez et deux sommeliers





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