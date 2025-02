L'enfance espiègle du prince William et ses surnoms royaux

Découvrez les anecdotes amusantes et les surnoms attachés à l'enfance du prince William, de son hésitation à dire « Granny » à son penchant pour les alarmes royales. L'article explore également les petits surnoms de la famille royale, comme « Wombat » pour William, « Mignonette » pour Charlotte, et « Lady Macbeth » pour Camilla.

Avant d'être le représentant de la famille royale britannique que l'on connaît aujourd'hui, époux et père de famille, le prince William était un petit garçon espiègle avec une maîtrise hésitante de la langue anglaise. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, le frère du prince Harry ne réussissait pas correctement à prononcer « Granny » pour appeler sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Le Daily Mail nous apprend que le petit William la surnommait alors « Gary ».

Après une chute dans les jardins de Buckingham, le garçonnet hurle « Gary, Gary ». Un membre du personnel, venu à sa rescousse, lui demande qui est Gary. La monarque débarque alors au chevet de son petit-fils, affirmant qu'elle est Gary. « Il n’a pas encore appris à dire Granny », précise la reine. Selon le titre anglais, le prince William était un enfant « turbulent et plein d’entrain » mais aussi malicieux, s’amusant notamment à « jeter ses chaussures dans les toilettes de la crèche du palais de Kensington ». Il possédait également « un intérêt malsain pour les alarmes qui protégeaient les maisons royales ». Avant même son deuxième anniversaire, le fils de Lady Diana et du roi Charles III avait réussi à déclencher « un bouton de panique à Balmoral qui a envoyé la police se précipiter vers le château écossais ». Les chiens ne font pas des chats. Le prince Louis semble avoir hérité de son père. En effet, le cadet des Galles est connu pour son caractère bout-en-train, véritable spécialiste dans l’art de la grimace en public. Les petits surnoms des royaux Le prince William était surnommé « Wombat » quand il était plus jeune, la princesse Charlotte est appelée « Mignonette » par son père et « Poppet » par mère, que l’on peut traduire par « mon chou ». Le prince George, quant à lui, est connu sous le nom de « PG » ou « PG Tips ». Ses camarades de classe s’amusent en effet à lui donner ce surnom. À l'époque, quand la relation entre Camilla et le roi Charles devenait de plus en plus sérieuse, le prince William et le prince Harry se seraient mis à surnommer la Britannique « Lady Macbeth », « la sorcière de l’Ouest » ou « Cruella d’Enfer ». Un peu moins mignon, on vous l'accorde





