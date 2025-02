L'empreinte digitale : Comment se protéger contre le suivi invisible.

Décryptage du fingerprinting, une technique de suivi des internautes qui s'effectue sans leur consentement et qui soulève de nombreuses inquiétudes en matière de vie privée. Comment les géants du web exploitent-ils cette technique et quelles sont les solutions pour se protéger?

Ces signaux agrégent également des données sur votre machine, comme la résolution de votre écran, la langue système, la version du navigateur internet, le système d'exploitation… L'ensemble formant une combinaison unique de marqueurs que l'on appelle le fingerprinting.

Au travers de celui-ci, un annonceur peut ainsi déduire de nombreuses informations sensibles sur l'internaute, telles que la liste de sites visités, mais aussi par exemple les déplacements physiques de l'utilisateur, au travers de la localisation. Cette collecte se fait sans le moindre consentement de l'utilisateur. Celui-ci n'a, à priori, qu'un nombre réduit de recours pour s'y opposer : même l'effacement du cache, et, ironiquement, des cookies, n'arrête en aucun cas la collecte de données. La collecte de données est démultipliée par une diffusion des annonces sur de vastes infrastructures de publicité en ligne comme celle que propose Google. Ce qui renforce l'exaspération des autorités, en particulier en Europe.Google justifie désormais sa nouvelle posture par l'amélioration des technologies de protection de la vie privée, qui, selon elle, 'offrent aux marques de nouveaux moyens de gérer et d'activer leurs données en toute sécurité donnent aux gens les garanties de protection de la vie privée qu'ils attendent'. La firme semble ainsi confiante dans la volonté des annonceurs de respecter les règles du jeu dans la collecte de données. Et annonce donc le retour du fingerprinting.En Union Européenne, on peut noter que les provisions actuelles du RGPD, le règlement général de protection des données, permettent potentiellement le recours au fingerprinting, lorsque ce dernier reste conforme à l'obligation de transparence et de consentement explicite. Les techniques de fingerprinting sont souvent conçus complex dans de nombreux cas leur détection - ce qui risque potentiellement de permettre à un certain nombre d'acteurs de pratiquer également leur collecte de données à l'insu des internautes sur le Vieux Continent. Cela ne fait pas tout à fait l'unanimité. D'un côté, beaucoup d'acteurs permettent, lorsqu'ils détiennent des infrastructures publicitaires, de poursuivre la collecte. De l'autre, certains acteurs comme Apple, se posent en farouches opposants de ce type de collecte. Dès 2023, la firme de Tim Cook a ainsi imposé aux développeurs publiant des applications sur l'App Store de 'déclarer les raisons pour lesquelles ils utilisent le fingerprinting dans le manifeste de confidentialité', tout en limitant drastiquement les cas dans lesquels ce mode de collecte de données pouvait être utilisé. Le géant de la technologie a ainsi mis en place un blocage important du fingerprinting pratiqué par certaines applications. Même s'il y a de quoi se demander dans quelle mesure ce blocage fonctionne lors du suivi des utilisateurs sur des plateformes tierces.L'essentiel des géants du net semblent proposer des niveaux de protection anti-suivis à l'efficacité variée. Et ne semblent au-delà ne pas trop souhaiter attirer l'attention sur le sujet. Ce qui peut potentiellement rendre le suivi plus insidieux, et difficile à déjouer. La plupart des plateformes à la disposition des internautes sont ainsi dépourvues, par défaut, d'option permettant facilement d'ajuster leur exposition à la pratique du fingerprinting. Quel que soit votre appareil, se protéger contre la collecte de données par fingerprinting reste relativement simple en passant par une suite antivirus complète. Bitdefender fait justement partie de ces suites efficaces à la fois contre le suivi publicitaire, les malware, et autres menaces sur tous vos appareils. Pour cela, le logiciel inclut des agents qui bloquent les publicités et les trackers au niveau du système d'exploitation. Sur smartphone (iPhone, Android), et autres appareils sur lesquels une action au niveau du système n'est pas possible, la suite Bitdefender Ultimate Security peut assurer un blocage tout aussi efficace, en faisant passer votre connexion internet par un VPN spécial disponible en illimité dans la suite. Le tout avec un choix parmi plus de 4 000 serveurs répartis dans une cinquantaine de pays. La suite est au-delà ultra-complète, avec une visualisation de votre empreinte numérique, et divers outils de protection de votre identité en ligne. Bitdefender comprend, en plus d'une protection complète contre les virus, ransomware, cryptomining et arnaques, divers programmes utiles pour protéger vos comptes numériques. En particulier un gestionnaire de mots de passe, une protection renforcée de votre identité en ligne et une surveillance du Dark Web contre les fuites de données personnelles. En ce moment, Bitdefender propose une réduction jusqu'à 43%, par rapport au prix de réabonnement, sur l'abonnement annuel à Bitdefender Ultimate Security, la suite antivirus la plus complète de l'éditeur. Celle-ci est disponible en licence, individuelle ou familiale, avec dans ce cas jusqu'à 5 utilisateurs et l'accès à des fonctionnalités de contrôle parental avancées. La version familiale passe de 189,99 € à 109,99 € au total pour les 12 mois d'abonnement. Bitdefender est compatible aussi bien avec les PC Windows que les Mac, les smartphones Android ou les iPhone. Nos experts recommandent des produits et services technologiques en toute indépendance





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Fingerprinting Vie Privée Sécurité Informatique Suivi Des Internautes Protection Anti-Suivis Bitdefender

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Décryptage : Comment les Bleus ont laissé échapper la victoire à la 79e minuteDevant à la 79e minute, le XV de France s'est incliné 26-25 samedi à Twickenham, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Voici comment les Anglais ont gagné.

Lire la suite »

Comment décrypter les pleurs des bébés (et comment y répondre) ?Les pleurs des bébés ont souvent des causes variées. Découvrez comment les décrypter et y répondre efficacement pour apaiser votre bébé et mieux comprendre ses besoins.

Lire la suite »

Décryptage : au Real Madrid, après le derby face à l'Atlético, un avant-centre nommé BellinghamAuteur d'un match nul face à l'Atlético ce samedi en Liga (1-1), le Real Madrid a une nouvelle fois dû compter sur son milieu de terrain Jude Bellingham pour créer du danger dans la surface adverse malgré la qualité de son secteur offensif.

Lire la suite »

Baguette et Sucres : Décryptage des Vidéos ViralesCet article répond aux affirmations virales sur le nombre élevé de sucres présents dans la baguette française. Il explique la différence entre les glucides complexes, les sucres simples et les sucres ajoutés, mettant en lumière que la baguette contient des glucides naturels, mais pas de sucres ajoutés.

Lire la suite »

Décryptage : Luka Doncic et LeBron James, un duo de rêve et beaucoup de travail aux LakersLes deux premiers matches de Luka Doncic avec les Los Angeles Lakers, lundi et mercredi, et donc avec LeBron James, ont été à l'opposé. Le premier a montré le potentiel immense de ce duo, le second que rien ne serait obtenu sans intensité ni obstination.

Lire la suite »

Silo saison 2 : décryptage de la fin et des mystères à venirSur Apple TV+, la saison 2 de Silo se termine en fanfare. Mais que nous réserve la série pour l'avenir ?

Lire la suite »