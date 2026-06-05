L'émission After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission culte de RMC After Foot dévoile sa nouvelle grille avec des surprises, le retour de Génération After et de nombreux consultants prestigieux pour analyser les matchs.

L'émission After Foot , célèbre pour exprimer haut et clair ce que le monde du football murmure en secret, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence !

À cette occasion spéciale, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour leurs auditeurs. La soirée commence avec Nicolas Jamain aux manettes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Ce programme réunit une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec des débats passionnés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, présenté en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe voient l'arrivée de consultants d'expérience comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier pour enrichir les analyses.

Ensuite, à partir de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'émission et assure la présentation les vendredis et samedis. Chaque jour, les auditeurs peuvent aussi écouter le Best-of de l'Afterfoot sur RMC, la radio du Sport.

Depuis près de deux décennies, l'After Foot est devenu LE show d'après-match de référence pour les fans de football. Les débats se poursuivent chaque soir entre supporters, experts de l'After et auditeurs de RMC, avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse post-match et des discussions animées





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