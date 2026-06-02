L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec de nombreuses surprises. Les chroniqueurs de l'émission vous présenteront leurs analyses et leurs débats sur les matchs de CDM.

L'émission After Foot fête ses 20 ans avec de nombreuses surprises. Cette année, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de l'émission "Génération After" de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'émission "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Le CDM J-9 est un moment important pour les équipes qui s'affrontent. Jimmy Braun pense que le Maroc peut surprendre, tandis que l'Argentine est considérée comme un flop. Kévin Diaz pense que le Brésil peut surprendre, mais il ne croit pas au Portugal. Les passions sont fortes dans le monde du football, et l'émission After Foot est là pour les accompagner





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot CDM Football Surprises

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le poker et la CDM, les dernières actualitésDaniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Julien Sitbon est à 16 lefts du Head's Up Championship à 25.000$ des WSOP. L'histoire d'amour entre Romain Lewis et Winamax a pris fin après 9 ans. L'intégrale du RMC Poker Show du 24/05 et le décryptage de la liste de l'Algérie pour la CDM avec Julien Laurens.

Read more »

Finale NBA : Les duels à suivre entre les Spurs et les Knicks !Avant le début des finales NBA entre Spurs et Knicks, focus sur les trois duels majeurs qui pourraient décider de l'issue de la série.

Read more »

Les entraîneurs de football les plus stylés de tous les temps, selon nos expertsSe pourrait-il que le style d'un entraîneur soit souvent le reflet de son approche du jeu ? Voici la réponse de GQ.

Read more »

'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion

Read more »