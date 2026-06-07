L'émission After Foot de RMC fête ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

L'émission After Foot de RMC fête ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RMC After Foot Football Gilbert Brisbois Daniel Riolo Florent Gautreau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises sur RMCL'émission culte de RMC, L'After Foot, célèbre sa 20e saison avec de nouveaux segments comme Génération After et After Live, animés par une équipe renforcée de chroniqueurs et d'anciens footballeurs.

Read more »

RMC Courses : l'émission radio incontournable des amateurs de hippismeRMC et le PMU s'associent pour proposer l'unique show radio entièrement dédié aux courses hippiques. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini animent ce rendez-vous où professionnels (entraineurs, drivers, jockeys, propriétaires) et parieurs se rencontrent. L'émission offre aux auditeurs des analyses et des conseils pour optimiser leurs paris hippiques du week-end.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec deux émissions distinctes pour sa 19ème saisonL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, revient pour une saison anniversaire, sa 19ème. Cette année, l'émission propose deux émissions distinctes : 'Génération After' et 'After Live'. 'Génération After' est présentée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After Foot. Ils animeront les soirées sans match de 20h à 22h, avec des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h à 23h, avec des présentateurs qui se relaieront. La deuxième partie de soirée, de 22h à minuit, sera animée par les présentateurs historiques de l'After Foot. Pour cette saison anniversaire, l'After Foot promet des surprises pour fêter ses 20 ans avec ses téléspectateurs.

Read more »

Intégrale Sport : le nouveau rendez-vous du week-end sur RMC avec Flora MoussyChaque week-end, de 14h à 19h le samedi et le dimanche après-midi, RMC diffuse Intégrale Sport, l'émission qui couvre en direct tous les grands événements sportifs. Animée par Christophe Cessieux, Louis Amar et la Dream Team RMC, elle propose live, résultats, interviews et analyses. À partir de 16h, Flora Moussy prend les commandes du show aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande. L'émission accueille également des consultants comme Christophe Dugarry, Eric Di Meco, Vincent Moscato, Jérôme Rothen, Daniel Riolo et l'After Foot. Au programme : rugby, natation, Formule 1 et bien d'autres sports à suivre en live sur RMC et rmcsport.fr.

Read more »