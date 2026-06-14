L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec de nouvelles émissions et des invités prestigieux. Cette année, Nicolas Jamain pilote les premières parties de soirées, tandis que Carine Galli fait son retour dans l'émission les vendredis et samedis.

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec de nouvelles émissions et des invités prestigieux. Cette année, Nicolas Jamain pilote les premières parties de soirées, tandis que Carine Galli fait son retour dans l'émission les vendredis et samedis.

Les soirs de match, l'émission After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi





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