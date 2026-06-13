L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle saison. Les chroniqueurs qui ont grandi avec l'After présenteront les débats et les invités prestigieux. Les soirs de match, l'émission After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle saison. L'émission, qui est considérée comme la plus puissante en France, présente une nouvelle équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After.

Les soirs de match, l'émission After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison est également l'occasion de l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs de la saison, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit





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