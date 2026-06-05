L'émission After Foot, qui expose ouvertement les pensées du monde du football, célèbre ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises.

L'émission After Foot , qui expose ouvertement les pensées du monde du football, célèbre ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises.

Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Adem Djouadi, le grand vainqueur de la Nouvelle Voix de l'After, raconte son parcours. Présenté par Nicolas Jamain, avec Fabrice Hawkins, Adem Djouadi et Elton Mokolo. L'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison, avec de nombreuses surprises. Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00.

Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison, avec de nombreuses surprises.

Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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