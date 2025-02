L'Éléphant de Trump et la Diplomatie Fragilisée

L'article analyse l'impact des actions de Donald Trump sur la scène diplomatique mondiale, en particulier sa relation avec Vladimir Poutine et les conséquences pour l'Ukraine et l'Europe.

Aux XIXe siècle aux États-Unis , les caricaturistes ont représenté le parti démocrate par un âne, celui des Républicains avec un éléphant. Cette image est toujours vivante, et il est vrai que depuis quelques semaines, avec Donald Trump , on a l'impression de contempler un éléphant gigotant dans le magasin de porcelaine qu'est la diplomatie mondiale. Et il y a de la casse.

Quand le président des États-Unis prend son téléphone pour passer un coup de fil d'une heure trente avec l'autocrate Vladimir Poutine, toute l'Europe s'arrache les cheveux. L'homme à la mèche orange n'a pas pris la peine d'en avertir le premier intéressé, Volodymyr Zelensky, pas plus que les dirigeants européens. Rien de bon dans ces discussions pour l'Ukraine qui semble dépecée par avance, rien de rassurant non plus pour le reste de l'Europe, sur qui le locataire de la Maison Blanche met une fois de plus la pression. Cet entretien est une victoire flagrante pour Poutine, un camouflet pour l'Europe, un abandon pour l'Ukraine. Mais Trump s'en rend-il compte ? Cela dit, comme souvent avec lui, quand la vaisselle est cassée, il y a toujours moyen, semble-t-il, de recoller les morceaux. La menace de taxes sur les importations du Canada après avoir fait grand bruit a fait long feu. Et puis, souvenons-nous de cette idylle, lors de son premier mandat, avec le dictateur nord coréen Kim Jong-un. Après quelques salamalecs réciproques, mais rien de concret, Donald Trump avait fini par ignorer l'autocrate de Pyongyang. Aujourd'hui, tandis que les Européens faisaient entendre leur colère, le chef du Pentagone a assuré 'qu’il n’y avait pas de trahison', sur le mode 'ne nous fâchons pas'. Le hic, c’est que tandis que Washington esquisse deux pas en avant et trois pas en arrière, de l’autre côté, Poutine lui, ne bouge pas, observe, et sait que le temps joue en sa faveur. De son côté, Emmanuel Macron a trouvé lui, ce qu'il appelle une 'fenêtre d’opportunité' dans la démarche de Trump, en rajoutant 'où chacun doit jouer son rôle'. Le président français adopte la tactique du judoka et veut exploiter l’énergie de son partenaire. Pour sauver l’Ukraine ? Sans doute, mais surtout pour réveiller l’Europe. Car ses dirigeants ainsi bousculés prennent chaque jour davantage conscience que seule une union forte du continent sera en mesure de résister à la fois aux menaces de Moscou et aux caprices de Washington. Un mal pour un bien ? L’attitude pachydermique de Donald Trump pourrait bien avoir pour conséquence de souder entre eux des dirigeants européens qui s’étaient révélés incapables de le faire jusqu’alors. D’autant que cette union est indispensable, urgente et vitale





Donald Trump Vladimir Poutine Ukraine Diplomatie États-Unis Europe Relations Internationales

