L'Électroménager Français Tiré par la Pluie et les Friteuses sans Huile

Les ventes de radiateurs mobiles et de sèche-linges ont connu une augmentation significative en 2024, année marquée par une pluviométrie exceptionnelle en France. Ce phénomène a confirmé la dépendance du marché de l' électroménager aux conditions météo rologiques.

Le secteur a été tiré par le petit électroménager, qui a franchi un seuil historique de 4 milliards d'euros, selon une étude NielsenIQ-GfK publiée mercredi par le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers (Gifam), représentant une centaine de marques. Avec un volume de précipitations 15% supérieur à la normale, 2024 se classe parmi les 10 années les plus pluvieuses depuis 1959 et a été caractérisée par un déficit important d'ensoleillement, selon Météo-France. Cette humidité a eu un impact notable sur les ventes de petit électroménager, notamment les déshumidificateurs qui ont connu un vif succès, avec une hausse des ventes de 63%, a détaillé à l'AFP Laurent Cours, directeur des études et statistiques du Gifam. Les radiateurs mobiles ont également enregistré une augmentation des ventes (+13,5%).Dans le secteur du gros électroménager, le manque de soleil a pénalisé les cordes à linge traditionnelles et a stimulé les ventes de sèche-linges, qui ont progressé de 13,2%. Ces derniers ont également bénéficié d'innovations intégrées permettant une réduction de leur consommation énergétique, comme les sèche-linges à pompe à chaleur, selon Laurent Cours. En revanche, les ventes de réfrigérateurs (-7%) ont été affectées par la météo maussade de l'été 2024, corrélées aux fortes températures, souligne le Gifam. Globalement, le chiffre d'affaires de l'électroménager a atteint 9,6 milliards d'euros en France, en hausse de 1% par rapport à 2023, pour 68 millions de produits vendus. Le secteur a donc été porté par le petit électroménager, qui a enregistré une augmentation de 8% en valeur, atteignant 4,03 milliards d'euros, selon l'étude. Comme les années précédentes, les catégories de produits ayant connu les augmentations les plus spectaculaires concernent les friteuses sans huile ou 'Air Fryer', dont les ventes ont doublé en 2024, avec plus de 2,6 millions d'appareils vendus (+140% en valeur). Plus d'un foyer sur quatre en France en est désormais équipé, selon l'étude. Le gros électroménager, en revanche, a connu un nouveau recul (-3,9%), principalement attribuable à la crise persistante du marché immobilier. L'achat de ces produits, notamment les appareils de cuisine, étant souvent lié à l'acquisition d'un bien immobilier ou à un déménagement, souligne le Gifam. Selon les projections de NielsenIQ-GFK, cette diminution devrait se ralentir en 2025, compte tenu de la reprise attendue du marché immobilier





