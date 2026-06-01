L'électrique en plein essor en France : le Tesla Model Y et la Renault 5 E-Tech en tête

En mai, la part de marché des modèles zéro émission a atteint 29%, un niveau record déjà enregistré en mars dernier. Le Tesla Model Y conserve sa couronne de modèle électrique le plus vendu en France avec 3.874 immatriculations.

Près d'une voiture neuve vendue sur trois était électrique en mai en France . Modèle le plus populaire le mois dernier: le Tesla Model Y , qui devance la Renault R5.

La française reste première d'une courte tête sur l'ensemble de l'année. Ruée sur l'électrique. En mai, la part de marché des modèles zéro émission a atteint 29%, un niveau record déjà enregistré en mars dernier. Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient et des prix élevés des carburants depuis fin février, cela signifie tout simplement que près d'une voiture neuve immatriculée sur trois étaient 100% électriques le mois dernier.

Si on regarde depuis le début de l'année, l'électrique représente 27,8% des ventes de voitures neuves en France, juste après l'hybride 50,9% du marché, d'après les chiffres de AAA Data. C'est davantage que les ventes de voitures essence (non hybride) à 14,9%, et un Diesel à 2,6%, qui représente désormais moins de ventes que le GPL, à 3,3% de janvier à mai 2026.

Avec un total de 37.752 ventes, ce mois de mai 2026, avec de nombreux jours fériés et donc peu de jours ouvrés, ne représente toutefois pas un record en volumes. C'est près de 12.000 ventes de moins qu'en mars 2026, avec 49.406 unités, le record absolu, ou en décembre 2025, avec 46.282 ventes, après un premier pic enregistré en mars 2023, avec 46.353 unités. Mais qui profite de cette transition historique?

Sur le seul mois de mai, le Tesla Model Y conserve sa couronne de modèle électrique le plus vendu en France avec 3.874 immatriculations, s'octroyant à lui seul plus de 10% du marché du zéro émission. Le SUV américain devance nettement la sensation du moment, la Renault 5 E-Tech, qui signe une performance remarquable avec 2.947 ventes (7,88% de part de marché électrique).

Le podium est complété par le Renault Scénic (1.624 ventes), qui devance d'une courte tête la Tesla Model 3 (1.561 ventes), premier modèle de ce top 10 à ne pas bénéficier du bonus écologique (ou plutôt d'une 'prime CEE' d'un montant significatif) en raison de sa production en Chine. Pour donner du relief à cette performance, il faut regarder le classement général toutes motorisations confondues en mai.

Si les Peugeot 208 (6.024 unités, électriques inclus), Dacia Sandero (6.000 unités) et Renault Clio (5.177 unités) dominent toujours le marché global, le Tesla Model Y s'impose carrément à la 4e place nationale, tous carburants confondus. La Renault 5 se hisse quant à elle en 7e position de ce top général, devant le Peugeot 3008. Preuve s'il en est que l'électrique ne joue plus dans une catégorie à part.

Lorsqu'on élargit la focale sur les cinq premiers mois de l'année, la hiérarchie s'inverse au sommet. C'est la Renault 5 qui mène la danse à l'échelle nationale avec 16.450 immatriculations depuis janvier (8,86% du marché électrique), talonnée de très près par le Tesla Model Y et ses 16.000 unités tout ronds. Le Scénic confirme la bonne santé du Losange à la 3e place (10.632 ventes), loin devant la Citroën ë-C3 (7.023 ventes) et la Peugeot e-208 (6.218 ventes).

Au classement général cumulé de janvier à mai toutes motorisations (668.399 voitures vendues au total), la montée en puissance des motorisations électrifiées est flagrante. Derrière l'intouchable Renault Clio (37.240 ventes) et la Peugeot 208 (29.858 ventes, dont 21% en électrique), la Renault 5 s'installe à la 6e place du marché français global, juste devant le Tesla Model Y (7e). Comme la Peugeot 208, on peut souligner que certains modèles de ce top 10 toutes motorisations proposent une version 100% électrique.

C'est le cas notamment pour la Citroën C3 (23.393 ventes dont 30% en électrique) et les Peugeot 2008 (21.470 ventes, dont 17% en électrique) et 3008 (15.432 ventes, dont 29,3% en électrique)





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