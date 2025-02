L'Électricité française s'impose comme un atout pour l'implantation des centres de données

Le secteur de l'électricité en France se positionne comme un atout majeur pour attirer les investissements dans les centres de données, essentiels pour le développement de l'intelligence artificielle. EDF et RTE ont dévoilé des offres attractives pour les opérateurs numériques, tandis que le gouvernement a identifié 35 sites 'prêts à l'emploi' pour accueillir ces centres de données gourmands en énergie.

Le secteur de l' électricité en France s'apprête à jouer un rôle clé dans l'attractivité du pays pour les centres de données , de plus en plus importants pour le développement de l'intelligence artificielle (IA). À l'occasion du sommet de l'IA organisé à Paris, EDF et RTE , le gestionnaire du réseau de transport d' électricité , ont dévoilé des offres alléchantes pour les opérateurs numériques qui souhaitent implanter des centres de données sur le territoire français.

Le gouvernement a également dévoilé une carte des régions françaises avec 35 sites 'prêts à l'emploi' pour accueillir ces centres de données gourmands en énergie. Ces projets de 'data centers' nécessitent une connexion électrique puissante et rapide pour répondre à leurs besoins énergétiques importants. RTE propose une offre de raccordement accélérée dès 2028 pour les centres de données de grande puissance, ouvrant la voie à une connexion rapide et efficace. Entre huit et dix sites de grande puissance ont été identifiés dans les Hauts-de-France, la Normandie et l'Ile-de-France, situés à proximité des grands axes électriques de 400 000 volts, dans des zones non saturées. RTE veut également mettre en place de nouvelles règles pour éviter le système du 'premier arrivé, premier servi' qui crée des listes d'attente pour l'accès au réseau électrique. Les opérateurs numériques devront s'engager à consommer l'électricité dans les quantités et délais prévus afin de ne pas pénaliser d'autres acteurs en attente. En parallèle, EDF propose des terrains à louer, déjà raccordés au réseau électrique, sur son patrimoine foncier. Quatre sites industriels ont déjà été pré-identifiés, avec une puissance totale disponible estimée à 2 GW. L'objectif est d'identifier deux sites supplémentaires d'ici 2026. La France met en avant son électricité abondante et décarbonée à 95% pour attirer les projets de centres de données.





