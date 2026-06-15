L'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez force un match d'appui contre Poitiers en playoffs d'accession

Revivez le match 2 des playoffs d'accession de Pro B où l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez a renversé la situation pour égaliser contre Poitiers, forçant un match décisif jeudi soir.

Jeudi 18 juin, une finale en restart des playoffs d'accession de Pro B opposera l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez au Poitiers Basket 86 après la victoire renversante de Pau lundi 15 juin à la Futuroscope Arena.

Menés de six points à la mi-temps (45-39), les Béarnais ont réalisé une impressionnante seconde période pour s'imposer 81-72 et égaliser dans la série. Poitiers, qui avait remporté le match 1 à domicile (106-82), avait l'occasion de clore la série devant son public mais a subi la réaction adverse. Dès le début du match, les Poitevins ont pris les commandes, dominant près de seize minutes sur les vingt premières.

Andrew Thornton-Jones a été excellent en première mi-temps avec quinze points, tandis que Pau peinait à trouver ses marques, notamment avec une maladresse aux tirs à trois points (1/14). Malgré des lancers francs manqués (3/12), Poitiers menait à la pause avec un avantage de six unités. La seconde mi-temps a été totalement différente. Les Béarnais sont revenus sur le parquet avec d'autres intentions, portés par un collectif plus agressif et une défense resserrée.

Un panier de Hugo Invernizzi a permis à Pau de reprendre l'avantage pour la première fois (49-50, 24e). Sous l'impulsion de leur banc, notamment avec les apports décisifs de joueurs comme Jordan Aboudou, les Pyrénéens ont creusé l'écart. À la 35e minute, menant 68-76, ils semblait en contrôle.

Toutefois, une blessure au genou d'un joueur béarnais à une minute de la fin n'a pas entamé la détermination des visiteurs. Poitiers n'a marqué que neuf points dans le dernier quart-temps, un effondrement offensif qui a scellé leur sort. L'Élan béarnais a limité son adversaire à seulement vingt-sept points après la pause. Ce match d'appui s'annonce comme une nouvelleapotheose dans un Palais des Sports de Pau qui promet d'être bouillant.

Les deux équipes, équilibrées et imprévisibles, donneront tout pour accéder à la Pro A. Le suspense reste entier pour cette belle finale qui décidera du champion de Pro B et du second montant dans l'élite





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