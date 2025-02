L'Église anglicane rejette un processus indépendant de traitement des plaintes pour abus sexuels

L'Église anglicane a décidé de ne pas mettre en place un processus entièrement indépendant pour gérer les plaintes d'abus sexuels. Cette décision, prise lors du synode général de l'Église, a été critiquée par les victimes et les survivants qui demandaient un système plus juste et plus transparent.

L'Église anglicane, secouée par plusieurs scandales d'agressions sexuelles sur des enfants, a rejeté mardi 11 février la mise en place d'un processus entièrement indépendant de traitement des plaintes, selon l'agence Press Association (PA). Les membres du synode général, qui se réunit deux ou trois fois par an pour trancher les questions de doctrine et de politique de l'institution, devaient choisir entre deux options pour une refonte de son système de recours.

Si l'une d'elles prévoyait d'externaliser tout le processus, de la réception de la plainte jusqu'à son examen, c'est l'autre formule qui a été retenue. L'option retenue prévoit la création d'un organe central indépendant pour traiter les plaintes, mais celles-ci resteront recueillies au niveau local par les représentants de l'Église déjà chargés de ces questions, rapporte PA. « Nous avons raté l'opportunité de dire aujourd'hui aux victimes et aux survivants, de manière univoque, que nous entendons leurs inquiétudes concernant la confiance en l'Église », a déclaré le révérend Justin Welby, l'ancien archevêque de Canterbury qui a démissionné en novembre pour sa gestion d'une affaire de pédocriminalité ayant fait jusqu'à 130 victimes., qui assure l'intérim à la tête de l'Église, est lui visé pour avoir maintenu en poste par le passé un prêtre qui s'était vu interdire par l'institution de se retrouver seul avec des enfants, après plusieurs cas d'agressions sexuelles.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Église Anglicane Abus Sexuels Victimes Procès Justice

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Près de Broglie, l'église Saint-Ouen va être en partie rénovée cette annéeParmi les principaux projets de la commune de Mélicourt pour la nouvelle année se trouve l'église Saint-Ouen, dont l'électricité et le battant de la cloche doivent être refaits.

Lire la suite »

Cette église près de Rouen est en péril : un appel aux dons est lancéDepuis un an, l'église de Martainville-Épreville est fermée au public pour raison de sécurité. Pour la restaurer, la commune en appelle à la générosité des habitants. Explications.

Lire la suite »

Cette offre Cdiscount sur cette caméra de surveillance tombe à pic pour les vacances d’hiverBest-seller dans sa catégorie, la caméra de surveillance Tapo C210 dissuade les personnes mal intentionnées avec son capteur de 3 MP et son micro bidirectionnel. Elle sécurise votre intérieur à un prix inférieur à 22 euros chez Cdiscount.

Lire la suite »

Amazon fait fort avec cette offre sur cette caméra de surveillance (-50 %)Si vous avez envie de surveiller votre domicile à distance, alors, craquez pour cette caméra de surveillance proposée à un prix inédit sur le site d’Amazon. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Lire la suite »

Cette mini-tronçonneuse est la pépite d’Amazon de cette fin du mois de janvierSi vous possédez un jardin, vous savez sans doute à quel point il peut être fastidieux et long de tailler des arbres ou couper des branches gênantes. Voici un outil que vous allez adorer et qui est en promotion.

Lire la suite »

Cette réduction sur cette montre authentique Seiko est à saisir avant la fin des soldesVous êtes à la recherche d’une montre élégante et résistante ? Optez pour cette montre pour homme de la marque Seiko. En plus, vous pouvez en profiter pour près de 200 euros grâce aux soldes de Cdiscount. Ne tardez pas, cette offre ne risque pas de durer indéfiniment.

Lire la suite »