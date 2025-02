L'Effet Kate: Kate Middleton Frustrée par l'Engouement pour Son Style

Kate Middleton, la princesse de Galles, se retrouve confrontée à un engouement médiatique intense pour son style vestimentaire, un phénomène qu'elle trouve de plus en plus frustrant. Le palais de Kensington cherche à détourner l'attention du look de la princesse vers les causes qu'elle défend.

Kate Middleton , l'effet Kate est indéniable ! Chaque sortie de la princesse de Galles est scrutée de la tête aux pieds, alimentant un engouement médiatique important. Si cette attention profite aux créateurs dont elle porte les vêtements, elle commence à mettre à rude épreuve la patience de la princesse de Galles.

Le 4 février 2025, lors d'un événement au Royal Foundation Centre for Early Childhood, Kate Middleton, âgée de 43 ans, a fait sensation avec une veste marron Petar Petrov d'une valeur de 1 163 livres, selon le Daily Mail. Cette veste, déjà portée par l'épouse du prince William à la National Portrait Gallery, s'est vendue en quelques heures, illustrant à nouveau l'omniprésence de l'effet Kate.Kate Middleton, qui s'investit activement dans des projets liés à la petite enfance, comme le rapport Shaping Us Framework, a exprimé son souhait que l'attention se porte sur les causes qu'elle défend plutôt que sur son apparence. Le palais de Kensington a communiqué que la princesse souhaitait que les gens se concentrent sur « les problèmes, les personnes et les causes qu'elle met en lumière ». Cette frustration n'est pas nouvelle. La fascination des médias et du public pour son style, au détriment des messages qu'elle véhicule, l'impacte depuis longtemps. Une source du palais, citée par le Sunday Times et relayée par le Daily Mail, a déclaré : « Elle sortait et faisait le travail qui l'intéressait et qui était extrêmement important pour elle, et les gens ne parlaient que de ce qu'elle portait. Malgré son statut d'icône de la mode et la popularité de l'effet Kate, la princesse souhaite que ses fans voient au-delà de son look. Pour tenter de répondre à ce souhait, le palais de Kensington a décidé de ne plus communiquer officiellement les détails vestimentaires de Kate Middleton. « Avons-nous besoin de toujours dire officiellement ce qu'elle porte ? Le style est là, mais ce qui compte, c'est la substance », a déclaré le palais de Kensington.





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kate Middleton Princesse De Galles Effet Kate Style Médias Causes Palais De Kensington

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kate Middleton Fêtait la Mère Carole Middleton avec un Cadeau RoyalKate Middleton a célébré le 70e anniversaire de sa mère Carole Middleton avec une attention particulière. La princesse de Galles a visité un fabricant de tricots gallois et a choisi des cadeaux en cachemire pour sa mère et pour elle-même. James Middleton a également souhaité un joyeux anniversaire à sa mère sur Instagram et les internautes ont remarqué des ressemblances entre lui et d'autres membres de la famille royale.

Lire la suite »

Carole Middleton, Un Soutien Inconditionnel pour Kate Middleton Pendant sa PeurL'année 2024 a été marquée par une épreuve difficile pour Kate Middleton, suite à son diagnostic de cancer. Son soutien familial, notamment celui de sa mère Carole Middleton, a joué un rôle crucial dans sa guérison.

Lire la suite »

Kate Middleton Celebrates Mother Carole's 70th BirthdayKate Middleton is expected to join her mother Carole Middleton for her 70th birthday celebration on Friday, January 31st. Details about the celebration remain scarce, but the magazine Hello! speculates that all three of Carole and Michael Middleton's children, Kate, Pippa, and James, will be present with their respective spouses, wives, and children. While the Middleton family might opt to celebrate at their magnificent Bucklebury estate, sources suggest a potential change of scenery. Ten years ago, Carole Middleton celebrated her 60th birthday in the Caribbean on Mustique Island, where guests enjoyed a jazz concert and fireworks display. Last year's celebration was likely more subdued due to Kate Middleton's abdominal surgery for cancer treatment. This year promises a grand celebration to make up for it!

Lire la suite »

Kate Middleton choisit un collier chargé de signification pour la cérémonie commémorative de l'HolocausteKate Middleton a rejoint son mari, le prince William, pour une cérémonie commémorative de l'Holocauste à Londres. La princesse de Galles a choisi un collier vintage en perles de faux nacre de Susan Caplan, offert par un conservateur juif, pour l'occasion. La marque a souligné l'honneur que Kate Middleton leur a fait en portant leur bijou pour cette commémoration importante.

Lire la suite »

Kate Middleton a choisi des bijoux hautement symboliques pour la journée de commémoration de l'HolocausteKate Middleton portait un collier de fausses perles à cinq rangs provenant de la bijouterie vintage Susan Caplan ainsi que des boucles d'oreilles pendantes en perles de Bahreïn, héritées de la reine Elizabeth II.

Lire la suite »

Le Faux Pas de Kate Middleton lors des Commémorations d'Auschwitz-BirkenauKate Middleton et le Prince William ont participé aux commémorations du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Cependant, le choix du sac Chanel de la Princesse de Galles a suscité des questions et des controverses.

Lire la suite »