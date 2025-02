L'Écrivaine Martine Storti: Finir avec l'éternelle question de l'Identité Française

Martine Storti, écrivaine féministe, appelle à abandonner la formule « identité française » dans un contexte où le Premier ministre François Bayrou et le gouvernement ravivent le débat. Elle souligne l'émergence de cette question répétitive, datant de la fin des années 1970 et liée au Front national, puis reprise par la droite, qui a créé une urgence à définir qui est et qui n'est pas français.

Alors que le Premier ministre François Bayrou et le gouvernement ravivent le débat éternel de l'identité française, l'écrivaine féministe propose d'abandonner cette formule totalitaire et de penser en termes de singularités. «Cela fait plus de quarante ans que la thématique de l'identité française, que l'on croyait à jamais enterrée avec les tragédies meurtrières qu'elle avait suscitées dans la première partie du XXe siècle, a refait surface», constate Martine Storti .

Refrain, rengaine ou encore «marronnier», pour reprendre le terme qui désigne un sujet récurrent dans les médias, autant de mots pour nommer la question que le Premier ministre Bayrou remet à nouveau sur la table : qu’est-ce qu’être français ? Qu’est-ce que l’identité française ? Des questions qui reviennent sans cesse, et non seulement depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale et la tentative de débat en 2009. Non, il faut remonter plus loin, remonter au début des années 1980, précisément en 1983, année où le Front national est sorti de son statut de mini groupe pour s'installer sur la scène politique. Cela fait plus de quarante ans que la thématique de l’identité française, que l’on croyait à jamais enterrée avec les tragédies meurtrières qu’elle avait suscitées dans la première partie du XXe siècle, a refait surface, propulsée d’abord par le Front national, en lien avec l’immigration, mais reprise avec une époustouflante rapidité par une grande partie de la droite. En peu de temps, il devint urgent de savoir qui et quoi étaient français et qui et quoi ne l’étaient pas. Même les idées furent jugées à cette aune, ainsi Jacques Toubon, alors député RPR, déclarant le 10 novembre 1984 à Arras : « Il faut que la France redevienne une République française ».





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Identité Française François Bayrou Martine Storti Front National Débat Politique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Résistante, paysanne, écrivaine : Geneviève Callerot, figure du Périgord, est morte à 108 ansCette habitante de Saint-Aulaye-Puymangou avait reçu la Légion d’honneur pour ses actions durant la Seconde Guerre mondiale

Lire la suite »

Biographe et écrivaine publique, Valérie Legorgeu souhaite également recueillir la parole du territoireBiographe et écrivaine publique, Valérie Legorgeu a pour projet de recueillir la parole des gens du territoire et des associations… Entre autres !

Lire la suite »

Mélissa Da Costa, de chargée de communication à écrivaine starSix ans après son premier roman, Mélissa Da Costa est devenue une étoile de la littérature française, confirmant son statut de l'auteure la plus lue du pays. L'article explore son parcours, de ses études d'éco-gestion à son succès littéraire, et met en lumière sa capacité à réaliser son rêve malgré les obstacles et les doutes.

Lire la suite »

Martine Vassal a fait de la sécurité son cheval de batailleLa présidente du Département le martèle volontiers, la sécurité est pour elle une priorité. Ce qu’elle n’a pas manqué de rappeler ce mercredi 29 janvier lors de ses vœux aux forces de police et de secours.

Lire la suite »

«Avant David Lynch», par Laura KasischkeL’écrivaine américaine rend hommage, pour «Libération», au cinéaste mort le 16 janvier, à 78 ans.

Lire la suite »

Martine Vassal Propose l'Installation des Services de la Métropole en Centre-VilleÀ l'occasion de ses vœux à la presse, la présidente de la Métropole de Marseille, Martine Vassal, a proposé d'installer les services métropolitains dans les sites des tribunaux judiciaire et de commerce après la création de la future cité judiciaire. Cette proposition vise à calmer les inquiétudes des acteurs économiques face au départ des institutions judiciaires du centre-ville.

Lire la suite »