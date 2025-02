L'Écrivain Kamel Daoud Assigné en Justice pour Violations de Vie Privée

Saâda Arbane, une femme algérienne, accuse Kamel Daoud d'avoir volé son histoire pour son roman « Houris ».

L'écrivain Kamel Daoud a été assigné en justice jeudi 13 février en France pour non-respect de la vie privée par Saâda Arbane , une femme algérie nne qui l'accuse d'avoir volé son histoire devenue trame du prix Goncourt 2024, « Houris » (Gallimard), a appris l'Agence France -Presse (AFP) ce vendredi 14 février de source proche du dossier. Une première audience de procédure est prévue le 7 mai après-midi au tribunal judiciaire de Paris.

« Houris », qui désigne dans la foi musulmane les jeunes filles promises au paradis, est un roman sombre se déroulant en partie à Oran sur le destin d’Aube, jeune femme muette depuis qu'un islamiste lui a tranché la gorge le 31 décembre 1999. Saâda Arbane avait affirmé mi-novembre 2024 sur la chaîne algérienne One TV que le personnage d’Aube était calqué sur son histoire. Dans cette assignation consultée par l’AFP, également dévoilée par Mediapart et qui est appuyée par de nombreuses attestations, Saâda Arbane demande 200 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une publicité de la condamnation éventuelle, car un « caractère fortuit » de la ressemblance est « totalement impensable ». Le texte affirme que Saâda Arbane a été suivie entre 2015 et 2023 en consultation par une psychiatre devenue épouse de Kamel Daoud en 2016, Aicha Dehdouh. La requérante ne souhaitait pas que son histoire devienne publique et « n’a jamais donné son accord pour que son récit soit utilisé par M. Daoud », insiste l’assignation, « en dépit des trois demandes » alléguées, entre 2021 et cet automne. « Violentes campagnes diffamatoires » Le document liste plusieurs dizaines de passages d’« Houris » quant à la famille de l’héroïne Aube, à l’attentat qu'elle a subi, à ses cicatrices ou ses tatouages. Ils sont considérés comme proches de la vie Saâda Arbane et donc comme des preuves du « pillage » allégué. « Cette procédure, dans l’histoire judiciaire des atteintes à la vie privée, sous couvert de fiction, est absolument exceptionnelle », ont indiqué à l’AFP Me William Bourdon et Lily Ravon, avocats de la demanderesse. L'écrivain franco-algérien, déjà visé par une plainte de Saâda Arbane dans son pays d’origine, avait affirmé mi-décembre 2024 sur France-Inter que cette histoire était « publique » en Algérie mais aussi que son roman « ne raconte pas vie » de Saâda Arbane. Son éditeur Gallimard avait lui dénoncé les « violentes campagnes diffamatoires orchestrées par certains médias proches d’un régime dont nul n’ignore la nature ». « Houris » ne peut pas être édité en Algérie, car il tombe sous le coup d’une loi interdisant tout ouvrage sur la décennie noire entre 1992 et 2002, qui a fait au moins 200 000 morts selon des chiffres officiels





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kamel Daoud Saâda Arbane Houris Prix Goncourt Assignation En Justice Violations De Vie Privée Algérie France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kamel Daoud : « Passer du “muet” au “parlant” est dangereux pour un écrivain algérien »L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis le 16 novembre 2024.

Lire la suite »

Déjeuner de « L’Express » : Kamel Daoud et plusieurs auteurs de best-sellers boycottent, voici pourquoiComme le prix Goncourt 2024, Gaël Faye ou David Foenkinos ont décidé de ne pas se rendre à ce rendez-vous incontournable en raison de la présence de Jordan Bardella.

Lire la suite »

Kamel Daoud : « Pourquoi l’exécution de Momika est un tournant »Salwan Momika, à Malmö, en Suède, le 3 septembre 2023. Ce réfugié irakien, militant anti-islam, a été assasiné par balles dans son appartement de Södertälje, au sud-ouest de Stockholm, le 29 janvier 2025. Il avait 38 ans.

Lire la suite »

Kamel Daoud : « Le crime de Camus, hier et aujourd’hui »Albert Camus, Prix Nobel de littérature 1957.

Lire la suite »

Kamel Daoud : « Dictature ou islamisme, la malédiction du monde arabe »Où va la Syrie après la chute de Bachar el-Assad ?

Lire la suite »

Kamel Daoud assigné en justice en France par Saâda Arbane, qui l’accuse d’avoir volé son histoireLe prix Goncourt 2024 est accusé par cette femme de non-respect de la vie privée et d’avoir utilisé son histoire pour la placer au cœur d’« Houris ».

Lire la suite »