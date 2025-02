L'écrivain et l'image : une question de substance

Cet article explore la controverse autour de l'utilisation d'images d'auteurs dans les publications littéraires. L'auteur, un écrivain, s'interroge sur la place de l'image par rapport aux mots et critique la tendance à privilégier l'apparence au détriment de la substance des écrits. Il évoque les exemples de figures littéraires qui ont résisté à cette dérive, comme Virginia Woolf, Henri Michaux et Maurice Blanchot.

Quelque part, au-dessous ou au-dessus de ces lignes, quelque part sur la page que vous êtes en train de lire, ou du moins sur la homepage, à côté du lien qui vous a amené à cet article, il y a une photo de moi. Pourquoi ? Parce que j'adore cette photo, mon grand nez cabossé et cette main que j'agite en l'air pour m'aider à parler. Non. Bien sûr que non.

Il y a cette photo de moi parce que, depuis quelques décennies, lorsqu'est publié un article sur ou de quelqu'un qui écrit des livres, on a pris l'habitude d'accompagner le texte de sa photo. C'est quasiment intangible. Pourquoi ? Plus difficile, là, pour moi, de répondre. Il faudrait demander aux personnes qui décident cela – moi, je suis de l'autre côté, du côté de ceux qui continuent à trouver ça incompréhensible. Tout simplement parce que si j'ai fait le choix d'être écrivain, c'est, a priori, pour me concentrer sur quelque chose qui n'est pas exactement l'image. Quelque chose, un truc étonnant qu'on appelle les mots. Ce truc avec lequel on est libre de faire ce qu'on veut, quelle que soit la gueule qu'on a. Ce truc qui nous permet de faire notre travail non seulement en bas de pyjama (comme le télétravail le permet maintenant à tout le monde), mais aussi en haut de pyjama : personne ne nous regarde écrire, et ce que nous livrerons, à la fin, au public, n'aura pas non plus besoin de notre enveloppe corporelle pour exister : c'est un livre. Un bon vieux livre. Qui pourra vivre sa vie sans nous. Et donc, aussi, sans photo de nous. LIRE AUSSI >Les 8 astuces pour réussir une mauvaise photo d’écrivain Tout au long du XXe siècle, alors que la grande bascule vers la civilisation de l'image s'opérait (on peut prendre comme bornes temporelles d’un côté le fait qu’il n’existe qu’une seule photographie de Balzac, en 1842, alors que de l’autre il y en a des centaines différentes – 393 rien que sur le site Getty images – d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022), des artistes ont pourtant tenté de s'opposer à cette dérive. Virginia Woolf, en 1931, s'étonnait de « cette brillante et joyeuse compagnie d’auteurs qui vivent dans la chair et plus seulement dans les mots », avant de s'agacer : « il est temps d’évaluer les dommages que l’art de la photographie a infligé à l’art de la littérature » (« Yale review », cité dans un livre à paraître de Louise Moaty). Henri Michaux a toujours refusé que soient publiées des photos de lui – en 1934, à Jean Paulhan : « c’est extraordinaire, cette manie des photos. J'ai écrit pour qu'on puisse justement se passer d'une photo de moi » ; en 1958, à Robert Bréchon : « il n’y aura pas de photo de moi, ni seul ni en groupe. Mes livres montrent une vie intérieure. Je suis, depuis que j’existe, contre l’aspect extérieur » ; en 1978, à René Micha : « pas de photo de moi » (citations toutes tirées de l’excellent « Donc c’est non », regroupant les lettres de refus de Michaux, Gallimard 2016). Plus proche de nous, Maurice Blanchot, qui n’acceptait jamais de poser pour des photos, expliquait ainsi son refus à une énième demande, en 1986 : « j’ai toujours essayé, avec plus ou moins de raison, d’apparaître le moins possible, non pas pour exalter mes livres, mais pour éviter la présence d’un auteur qui prétendrait à une existence propre » (« La Condition critique ». Articles 1945-1998, Gallimard, 2010). Réponse qui rappelle d’ailleurs celle de bell hooks, qui (sans refuser néanmoins les photos) avait décidé de signer son travail d’un nom écrit entièrement en minuscules, car, expliquait-elle, ce qui est important, c’est « la substance des livres, pas qui je suis » (« The Sandspur », 10 février 2006). La substance des livres, et pas qui nous sommes. Pourquoi cela semble-t-il si difficile, aujourd’hui, à défendre ? Pendant un certain temps, j'ai réussi, avec la complicité de mes premiers éditeurs, à refuser que la moindre photo de moi ne soit envoyée aux médias – cela m'a valu quelques papiers annulés, ici ou là. Mais il est arrivé un moment où, de toute façon, j'étais coincé : il aurait fallu ne jamais faire de rencontre en public, en librairie ou dans des festivals, pour éviter d'être pris en photo, puisque tout le monde, maintenant, a un appareil dans la poche (sans parler des rencontres filmées, desquelles sont aussitôt tirées une photo pleine face par les algorithmes des hébergeurs de vidéo – et maintenant même la radio est aujourd’hui un espace filmé). Je suis donc arrivé à ce compromis d’avoir deux ou trois photos qui circulent, que ma maison d’édition envoie à qui en fait la demande, et qui ont l’avantage (à mes yeux) de ne pas être des photos posées : sur chacune, je suis en train de parler, activité qu’il m’arrive de pratiquer justement durant des rencontres, mais qui, à la différence de mon activité principale (l’écriture, donc), se déroule dans l’espace public. Puisque j'ai accepté de paraître en public, je peux difficilement refuser qu'il en reste une imag





