L'Écrin : Le Club de Strip-tease Intemporel de Toulouse

L’Écrin, le plus ancien club de strip-tease de Toulouse, continue de séduire les clients avec son ambiance unique et ses danseuses talentueuses. Après un changement de direction en 2020, le club a adopté une formule de cabaret et reste fermement engagé à respecter la loi. Tout en faisant face aux défis inhérents à la gestion d'un établissement historique, L’Écrin maintient son statut de lieu incontournable dans la vie nocturne toulousaine, attirant à la fois des habitués fidèles et de nouveaux visiteurs.

Claude Nougaro, François Mitterrand, Johnny Hallyday ou encore Jean Reno, tout ce beau monde a foulé le sol de L’Écrin. Ouvert en 1971, c'est le plus ancien club de strip-tease de Toulouse . Ou comme le gérant l'appelle, 'le petit salon coquin de Toulouse '. Repris par un couple en 2020, les nouveaux gérants ont souhaité passer du bar à champagne à une formule de cabaret-club de strip-tease.

Ils mettent un point d'honneur à respecter la loi : 'L'établissement ne propose pas de relations sexuelles.' Mais reprendre une affaire qui tourne depuis plus de 50 ans implique d'hériter des habitués et, avec eux, de certaines mauvaises manies. 'On a dû expliquer à certains clients, qui s'attendaient à plus qu'une danse, que ce qui était toléré par l'ancienne direction ne l'était plus, explique-t-il. La plupart de ces clients sont restés malgré ça.' D'après les propriétaires, six clients sur dix sont des habitués, certains revenant chaque semaine. Une adresse discrète Rue Léonce Castelbou, le club est bien caché derrière une façade tout à fait ordinaire aux volets noirs. Rien n'indique qu'un tel lieu se trouve derrière. Passé la porte, rien à voir avec l'austérité extérieure. La décoration et le mobilier sont baroques, mais force est de constater que la combinaison des miroirs, des paillettes et autres froufrous fonctionne : on est aspirés dans un autre monde. Les gérants soulignent que l'absence d'indication sur la devanture n'est pas de leur fait : 'On a été forcés de retirer les enseignes en néon qui étaient en place depuis 1971. Ça nous a coûté une perte de 25 % de clientèle.' Les danseuses travaillent de 23 heures à 7 heures. Alma fait partie de ces oiseaux de nuit qui laissent tomber leurs plumes, une à une, sur scène pour ravir les clients. À 23 ans, en plus de ses performances de danseuse, elle est chargée de la direction artistique : 'Je m’occupe de la décoration, des chorégraphies et également de la formation des nouvelles danseuses', explique-t-elle. Ces jours-ci, à l’approche de la Saint-Valentin, le club s’habille entièrement de rouge





