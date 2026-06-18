L'Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Care Kit, un aspirateur robot puissant en promotion sur Amazon

L'Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Care Kit est un aspirateur robot puissant qui combine de nombreux avantages, notamment sa performance, son design discret et compact, ainsi que sa technologie de réduction de bruit. Il est en promotion sur Amazon pendant le Prime Day, avec une réduction de 29% et un prix de 599 euros, ainsi qu'un kit d'accessoires d'une valeur de 50 euros.

Vous cherchez un aspirateur puissant et d'autant plus recommandé si vous avez des animaux ? L' Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Care Kit est parfait et surtout il est vendu en promotion sur Amazon pour une durée limitée.

L'aspirateur Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Care Kit est le premier robot qui combine de nombreux avantages. On peut citer sa performance avec une puissance d'aspiration de 30 000 Pa, son design discret et compact, sans oublier le fait qu'il est silencieux. À la différence d'autres aspirateurs robots, le modèle Ecovacs Deebot T90 Pro assure un lavage haute pression unique grâce à ses 32 micro-jets, de plus, il nettoie sans interruption et sans aucun nœud.

Vous profitez ainsi d'un intérieur propre dès que vous le souhaitez. Son design plutôt premium permet à cet aspirateur Ecovacs de facilement s'intégrer dans votre salon, en faisant bien plus qu'un simple aspirateur. Avec le Prime Day, l'Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Care Kit est disponible en promotion grâce à une réduction de 29%. Son prix passe de 849 euros à 599 euros du 15 au 26 juin, n'attendez pas plus longtemps pour commander.

Cet aspirateur robot signé Ecovacs est doté d'un rouleau allongé de 27 cm offrant une couverture 50% plus large. De plus, sa pompe à air alimente un système d'auto-nettoyage sous pression à 32 jets qui élimine les saletés tenaces. La technologie PowerBoost équipe le T90 Pro Omni et cette dernière permet des augmentations de puissance ultra-rapides. En 3 minutes seulement, l'algorithme peut restaurer 10% de batterie.

Ainsi, l'aspirateur robot peut nettoyer l'ensemble de votre domicile sans interruption, jusqu'à 500m2, même aux réglages maximums. Cet aspirateur Ecovacs possède une technologie de réduction de bruit qui abaisse le volume sonore de fonctionnement, pour un nettoyage silencieux, mais puissant avec une puissance d'aspiration de 30 000 Pa et un flux d'air de 16L/s pour un ramassage de 100% des gros débris.

Pendant le Prime Day, l'Ecovacs Deebot T90 Pro Omni s'affiche en promotion, à 599 euros et en plus, un kit d'accessoires d'une valeur de 50 euros est offert. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com en partenariat avec Ecovacs. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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