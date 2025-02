L'Économiste américain Fitch Prévient : Décélération économique en 2025

Fitch met en garde contre une décélération économique américaine en 2025, attribuant la cause à une hausse des droits de douane, un ralentissement des investissements et une accélération des dépenses publiques. L'agence d'évaluation des risques exprime particulièrement sa préoccupation concernant les actions protectionnistes du président américain, Donald Trump, qui ont un impact important sur l'économie américaine.

Les analystes de l'agence de notation Fitch affirment que, malgré le soutien apporté à la croissance économique par la consommation, celle-ci devrait décélérer en 2025. Cette décélération serait due à une hausse des droits de douane , un ralentissement des investissements et une accélération des dépenses publiques.

Fitch exprime particulièrement sa préoccupation concernant le protectionnisme commercial, qu'il juge être la décision ayant le plus fort impact potentiel sur l'économie américaine à l'heure actuelle. Depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain a signé une série de décrets imposant des droits de douane sur des produits importés de plusieurs pays. Lundi, il a notamment visé l'aluminium et l'acier, annonçant une taxe de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique. Il accuse ces deux pays de ne pas faire suffisamment pour lutter contre le trafic de fentanyl, un opioïde responsable d'une grave crise sanitaire aux États-Unis. La Chine n'est pas épargnée, ses produits étant frappés d'un droit de douane supplémentaire de 10%, en plus de ceux déjà en vigueur. Dans le décret signé lundi, Donald Trump a également imposé une taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis, une mesure qui entrera en vigueur le 12 mars prochain. Du côté de la Réserve fédérale (Fed), les inquiétudes sont similaires. Le président de la Fed de New York, John Williams, a jugé mardi que les perspectives économiques des États-Unis étaient « hautement incertaines ». S'il n'a pas mentionné directement Donald Trump, par tradition de neutralité politique au sein de l'institution, ses propos font écho aux annonces présidentielles : hausses de droits de douane, baisses d'impôts, réduction des dépenses publiques, dérégulation, expulsions massives de sans-papiers… « Beaucoup de coûts et beaucoup de chaos » (Ford). Le patron de Ford, Jim Farley, a souligné mardi lors d'une conférence financière que les menaces de Donald Trump en matière de tarifs douaniers et son animosité envers les véhicules électriques ont été jusqu'à présent plutôt source d'une importante « incertitude en matière de politiques ». Selon lui, le projet présidentiel d'appliquer 25% de droits de douane sur les importations du Mexique et du Canada représente une catastrophe pour les entreprises américaines présentes dans ces pays, tout en provoquant un déséquilibre au profit des constructeurs asiatiques et européens qui importent également aux États-Unis. « Le président Trump a beaucoup parlé de rendre l'industrie automobile américaine plus forte, de produire davantage ici, d'innover davantage », a-t-il poursuivi, considérant qu'il s'agirait « d'accomplissements marquants ». Mais, « jusqu'à présent, tout ce que nous constatons, ce sont beaucoup de coûts et beaucoup de chaos ». (Avec AFP





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Économie Américaine Fitch Protectionnisme Droits De Douane Décélération Investissements Donald Trump Fed Incertitude

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

BlackRock Prévient un Risque de Correction du Marché en 2025Larry Fink, PDG de BlackRock, met en garde contre une possible hausse des rendements des obligations du Trésor et les conséquences potentielles sur le marché boursier.

Lire la suite »

Caterpillar Prévient une Légère Baisse des Ventes en 2025Caterpillar a prévenu jeudi d'une légère baisse de ses ventes en 2025, attribuant ce déclin à la faiblesse de la demande causée par les taux d'intérêt élevés et la persistance de l'inflation. L'action Caterpillar a chuté de plus de 4% à la Bourse de New York. Les ventes du segment construction ont baissé de près de 8% au quatrième trimestre et les difficultés du marché immobilier en Chine ont également pesé sur les dépenses en infrastructure.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »