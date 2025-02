L'économie et la polarisation préoccupent les Allemands avant les élections

Un sondage révèle que la majorité des Allemands s'inquiètent de la situation économique et des prix élevés. La défiance envers la politique est également élevée, avec une grande partie de la population qui ne se sent pas représentée. La polarisation de la société est un autre sujet préoccupant, exacerbée par les réactions politiques aux événements impliquant l'immigration.

BERLIN (Reuters) - La plupart des Allemands s'inquiètent de la situation économique et des prix élevés de la première économie de la zone euro, selon un sondage publié lundi par le réassureur R&V, à quelques jours des élections législatives, qui montre par ailleurs une forte défiance à l'égard de la politique. Selon l'enquête menée en ligne auprès de 1.

000 Allemands entre le 23 et le 25 janvier, 70% des sondés s'inquiètent de la hausse du coût de la vie, contre 57% lors du sondage précédent effectué en été. 'L'inflation a reculé mais les niveaux de prix demeurent élevés', rappelle Isabelle Borucki, professeure à l'université de Marbourg. Le nombre de sondés craignant une récession a également progressé, passant de 48% à l'été à 68% actuellement, ce alors que l'économie allemande est confrontée à des coûts de l'énergie élevés, la concurrence internationale, des taux d'intérêt restrictifs et d'importantes incertitudes. La coalition précédemment au pouvoir en Allemagne a éclaté en novembre suite à des désaccords sur la politique économique à mener pour faire repartir l'activité, et des législatives anticipées sont organisées le 23 février. Pour autant, plus de 60% des Allemands estiment que le personnel politique dans la majorité comme dans l'opposition est débordé par la situation. 'La confiance dans la politique recule de manière inquiétante. Les Allemands sont nombreux à ne pas se sentir représentés, tandis que les débats politiques apparaissent déconnectés de la réalité et motivés par des raisons d'appareil', souligne Grischa Brower-Rabinowitsch, en charge du sondage. La polarisation de la société préoccupe trois quarts des sondés, contre 48% lors du précédent sondage, une hausse qui s'explique par la réaction des partis politiques à plusieurs faits divers médiatisés impliquant des personnes issues de l'immigration, explique Grischa Brower-Rabinowitsch. L'immigration est considéré comme le principal problème politique, ajoute la responsable. 'Cela crée un climat pouvant élargir les divisions', conclut-elle. (Version française Corentin Chappron, édité par Augustin Turpin) reuters.com 10 Févr 2025, 15:03 Partager : Rédiger un commentair





