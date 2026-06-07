L'école du feu rouge : une association offre une éducation aux enfants défavorisés de Bombay

Une association a décidé d'offrir une éducation aux enfants défavorisés de la mégapole indienne, au milieu des rues où ils vivent. Des élèves dans l'école du feu rouge, qui accueille des enfants défavorisés dans des conteneurs aménagés en salles de cours sous un pont autoroutier, le 18 mai 2026 à Bombay. Les classes sont formées selon les capacités des élèves plutôt que leurs âges. L'enseignement qui leur est dispensé déborde les matières académiques pour insister sur le savoir-être : de l'art de rester assis à celui de l'élocution ou de la concentration. Des habitudes particulièrement difficiles à acquérir pour les enfants de la communauté semi-nomade des Pardhi, qui ne parlent pas la langue locale.

Une association a décidé d'offrir une éducation aux enfants défavorisés de la mégapole indienne, au milieu des rues où ils vivent. Des élèves dans l' école du feu rouge , qui accueille des enfants défavorisés dans des conteneurs aménagés en salles de cours sous un pont autoroutier, le 18 mai 2026 à Bombay .

Ces enfants ne peuvent pas fréquenter une classe classique, explique Bhatu Sawant, 45 ans, fondateur de la Signal Shala, littéralement l'école du feu rouge. Alors je me suis dit qu'il fallait faire venir la classe à eux. Issus des populations les plus défavorisées de la deuxième ville d'Inde, ces gamins passent le plus clair de leur journée ici, au pied des gratte-ciels, à essayer de grappiller quelques pièces en échange de babioles auprès des automobilistes arrêtés aux carrefours.

Même si les lois du pays le plus peuplé de la planète - près d'un milliard et demi d'habitants - garantissent une éducation gratuite à tous ses enfants de 6 à 14 ans, la pauvreté persiste à en priver certains. Les élèves jouent dans l'école du feu rouge, qui accueille des enfants défavorisés dans des conteneurs aménagés en salles de cours sous un pont autoroutier, le 18 mai 2026 à Bombay.

Les classes sont formées selon les capacités des élèves plutôt que leurs âges. L'enseignement qui leur est dispensé déborde les matières académiques pour insister sur le savoir-être : de l'art de rester assis à celui de l'élocution ou de la concentration. Des habitudes particulièrement difficiles à acquérir pour les enfants de la communauté semi-nomade des Pardhi, qui ne parlent pas la langue locale.

L'école du feu rouge accueille ses élèves dans des conteneurs aménagés, sur fonds publics, en salles de cours alignées sous un pont autoroutier, dans le bruit assourdissant des pétarades et des klaxons. Chaque matin, ses bus jaunes sillonnent les bidonvilles de Bombay pour y récupérer gratuitement les enfants. Sitôt déposés, la majorité commence sa journée par une bonne douche, inaccessible pour la plupart. Les classes sont formées selon les capacités des élèves plutôt que leurs âges.

L'enseignement qui leur est dispensé déborde les matières académiques pour insister sur le savoir-être : de l'art de rester assis à celui de l'élocution ou de la concentration. Des habitudes particulièrement difficiles à acquérir pour les enfants de la communauté semi-nomade des Pardhi, qui ne parlent pas la langue locale. Quand ils arrivent, ils ne connaissent pas les jours de la semaine, ni les 12 mois de l'année ou les saisons, explique une enseignante, Tejasvi Borade.

Ca veut dire qu'au-delà des connaissances puisées dans les livres, ils doivent aussi acquérir celles de la vie quotidienne. Les élèves suivent un cours à l'école du feu rouge, qui accueille des enfants défavorisés dans des conteneurs aménagés en salles de cours sous un pont autoroutier, le 18 mai 2026 à Bombay.

Je suis très content quand je vois le bus de l'école arriver, assure Pooja Pawar, 12 ans, dont les deux parents vendent leurs services tous les jours sur les chantiers de la ville. L'uniforme est chouette, le petit-déjeuner très bon (... ) on peut même faire des gâteaux et danser. Et comme toutes les écoles, celle-ci nourrit aussi les rêves d'avenir.

Je veux devenir médecin, lâche timidement Balaji Laxman, 12 ans, qui vendait il y a peu des mouchoirs à un feu rouge. A la tête désormais d'un réseau de trois établissements dans Bombay et sa banlieue, Bhatu Sawant insiste, l'égalité des chances est sa priorité absolue. Nous devons préparer ces enfants pour le monde du XXIe siècle (...

) ils doivent connaître la robotique l'intelligence artificielle, les ordinateurs, et les imprimantes 3D, décline-t-il en évoquant l'équipement offert par ses donateurs, particuliers ou entreprises





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

École Du Feu Rouge Bombay Éducation Enfants Défavorisés Signal Shala Bhatu Sawant Tejasvi Borade Pardhi Communauté Semi-Nomade Langue Locale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Coupe du monde 2026 : la liste des artistes pour les cérémonies d'ouverture se préciseLa Coupe du monde 2026 se rapproche et la liste des artistes qui interpréteront les cérémonies d'ouverture au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis commence à se préciser.

Read more »

Panini Coupe du monde 2026 : la fièvre de la collection s'empare des fansL'album Panini de la Coupe du monde 2026 connaît un succès fulgurant, devenant introuvable dans de nombreux points de vente. Entre rupture de stock, coûts élevés pour compléter la collection et incongruités dans les sélections, les collectionneurs sont mis à rude épreuve.

Read more »

Coupe du monde 2026 : les orages font craindre des scénarios similairesUn match amical entre Porto Rico et l'Arabie saoudite a été interrompu pendant près de deux heures à cause de violents orages. La Coupe du monde 2026 a déjà fait l'objet de préoccupations quant à la météo aux États-Unis.

Read more »

Horoscope semaine du 8 au 14 juin 2026 : des imprévus, mais une issue favorableL'astrologue Sophie Hérolt-Petitpas décrypte les énergies de la semaine du 8 au 14 juin 2026. Malgré les obstacles et les changements de dernière minute, le ciel astral promet des réussites en amour, en amitié et au travail. Découvrez vos prévisions signe par signe.

Read more »