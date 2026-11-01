L'école de danse de Beatriz Luengo à Madrid existe toujours

Vingt ans après Un, Dos, Tres, l'école de danse créée par Beatriz Luengo à Madrid continue d'exister. Retour sur ce projet familial né du succès de la série.

L' école de danse fondée par Beatriz Luengo à Madrid existe toujours plus de vingt ans après son ouverture. Cette initiative, née directement du succès mondial de la série espagnole Un, dos, tres, incarne la transition de l'actrice entre la fiction et la réalité. L'établissement continue d'accueillir des élèves passionnés et de faire vivre le rêve initié dans la célèbre fiction diffusée sur M6 à partir de 2004.

De la fiction à la réalité madrilène

La série Un, dos, tres a marqué toute une génération de téléspectateurs espagnols et internationaux. Pendant plusieurs saisons, les fans ont suivi les péripéties de jeunes artistes comme Pedro Salvador, Silvia Jauregui ou Roberto Arenales. Ces personnages, élèves de la prestigieuse école des arts de la scène de Carmen Arranz, ont fait vibrer des millions de personnes. Beatriz Luengo, qui interprétait le rôle de Lola Fernandez, était déjà passionnée de danse et de musique avant de rejoindre le tournage.

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Le succès de la fiction a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Alors que son personnage tentait de s'imposer dans le monde du spectacle, la comédienne nourrissait elle aussi de grandes ambitions professionnelles. Au début des années 2000, elle a décidé de concrétiser un projet personnel en créant sa propre école de danse à Madrid. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien indéfectible de ses proches et de sa famille.

Un projet familial symbolique

L'origine de cette école est intimement liée à la popularité de la série. Beatriz Luengo expliquait que les téléspectateurs l'interpellaient régulièrement dans la rue. Ils lui demandaient où se trouvait l'école de Carmen Arranz, cet institut mythique vu à l'écran. L'idée est née de cette curiosité constante. Elle a décidé de faire passer la fiction à la réalité, précisément dans le quartier où elle a toujours vécu.

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Ce choix de localisation revêt une signification particulière pour l'actrice. Son école a ouvert ses portes dans d'anciens cinémas situés dans son quartier d'enfance. Ces salles, qu'elle fréquentait assidûment pendant son adolescence, étaient menacées de fermeture. Elle avait appris leur mise en vente et a considéré cette occasion comme une opportunité unique à ne pas laisser passer. Le lieu reste particulièrement symbolique à ses yeux aujourd'hui.

Il s'agit avant tout d'un projet familial partagé. Beatriz Luengo a souligné que cette réalisation était le fruit de la collaboration de ses parents, de son mari Yotuel et d'elle-même. Ils se soutiennent mutuellement dans la gestion et le développement de l'établissement. Yotuel Romero, qui a également participé à l'élaboration de l'établissement, a notamment proposé d'aménager une salle de répétition dédiée aux groupes de musique alternatifs. Cette contribution a enrichi l'offre pédagogique de l'école.

Une existence confirmée aujourd'hui

La réponse à la question de la survie de l'école est positive. Plus de vingt ans après sa création, l'établissement Beatriz Luengo continue d'exister activement. Il propose différentes activités aux élèves et maintient une présence numérique sur les réseaux sociaux. Cette pérennité témoigne d'une belle réussite pour ce projet familial né dans le sillage du succès de la série. L'école fait ainsi vivre un projet imaginé il y a plus de deux décennies.

Beatriz Luengo a également poursuivi une carrière musicale et audiovisuelle solide après la fin de la série. Elle a enregistré six albums studio et participé à diverses émissions musicales. Elle a même tenté de représenter l'Espagne au concours Eurovision à plusieurs reprises. Son travail inclut également des apparitions dans des courts-métrages et des téléfilms, consolidant son statut de star polyvalente en Espagne.

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Une carrière et une vie personnelles riches

Côté vie privée, la comédienne est mariée à Yotuel Romero depuis 2008. Leur relation a commencé durant le milieu du tournage de la fiction, en 2003. Ils sont les heureux parents de deux enfants, Angelo né en 2015 et Zoë née en 2021. Avant cette union durable, elle a été en couple avec Miguel Ángel Muñoz de 2001 à 2004, puis avec l'acteur argentin Fabián Mazzei et Alex González. Elle est également mère d'une fille, Antonella, née en 2013 par insémination artificielle.

Son parcours artistique reste impressionnant depuis l'arrêt de la série en 2005. Elle a présenté la prestigieuse cérémonie des Goyas en 2007, l'équivalent des César en France. Elle a incarné le rôle de Mariana dans vingt-trois épisodes de la série L'aigle rouge. En 2022, elle participe à la saison 1 de Historias de UPA et joue dans Descarrilados. Son école de danse demeure un pilier de son engagement communautaire à Madrid.