L'éclat et l'audace du tapis rouge au 79e Festival de Cannes : Les looks mémorables de la soirée Garance

Retour sur les tenues spectaculaires des célébrités lors de la projection du film Garance à Cannes, entre dentelles Saint Laurent, cristaux Marine Serre et élégance vintage.

Le Festival de Cannes continue de fasciner le monde entier, non seulement par la qualité des œuvres cinématographiques présentées, mais également par le spectacle visuel permanent que constitue son tapis rouge .

Le dimanche 17 mai 2026 a marqué un moment fort de cette 79e édition avec la présentation très attendue du film intitulé 'Garance', réalisé par Jeanne Herry. Cette soirée a été le théâtre d'une véritable parade de mode où les stars internationales et les icônes du cinéma français ont rivalisé d'élégance et d'audace. La montée des marches est devenue un rituel où chaque détail compte, transformant le Palais des festivals en un podium de haute couture à ciel ouvert.

L'effervescence était palpable alors que les photographes s'agglutinaient pour capturer les silhouettes les plus marquantes de la soirée, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour les passionnés de style et de glamour. Parmi les apparitions les plus remarquées, Adèle Exarchopoulos a littéralement ébloui l'assistance. Elle portait une création magistrale de la maison Saint Laurent, une robe longue à basque confectionnée en dentelle transparente, issue de la collection automne-hiver 2026-2027.

Ce choix, alliant sensualité et sophistication, a souligné sa présence magnétique sur le tapis rouge. À ses côtés, François Civil a opté pour une sobriété masculine parfaitement maîtrisée. Vêtu d'un smoking noir Louis Vuitton assorti d'une chemise noire, il a ajouté une touche de luxe avec une montre Audemars Piguet et un style contemporain grâce à des lunettes de soleil Gentle Monster.

De son côté, Camélia Jordana a choisi la voie de l'extravagance avec un look inspiré du défilé Marine Serre printemps-été 2025. Son top, véritable bijou recouvert de cristaux scintillants, était associé à une jupe bouffante volumineuse, créant un contraste saisissant entre la structure rigide du haut et la légèreté vaporeuse du bas.

Louise Bourgoin n'est pas restée en reste, ouvrant la voie avec une robe bustier noire dont le jupon blanc apparent à l'arrière apportait une touche d'originalité graphique, le tout sublimé par des escarpins Roger Vivier ornés d'une rose délicate. L'élégance française était également représentée avec brio par Leïla Bekhti, qui a choisi de mettre en avant le charme du vintage avec une robe d'un rouge vermillon vibrant, capturant tous les regards par sa simplicité et sa force chromatique.

L'aura internationale du festival s'est manifestée à travers la présence de Bella Hadid, qui a laissé la foule sans voix dans une robe bustier ivoire constellée de strass, évoquant un ciel étoilé. La diversité des styles était encore accentuée par Carla Bruni, qui a osé l'imprimé animalier avec une robe zébrée signée Roberto Cavalli, accessoirisée avec des bijoux Chopard d'une finesse rare.

D'autres figures marquantes comme Sara Giraudeau, Charlotte Cardin dans sa robe transparente audacieuse, et Mélanie Thierry ont également contribué à faire de cette journée un triomphe de la mode. Cette succession de montées des marches prouve une fois de plus que le Festival de Cannes demeure l'épicentre mondial où le cinéma et la haute couture s'unissent pour créer des images immortelles, où chaque tenue raconte une histoire et chaque silhouette devient une œuvre d'art éphémère





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