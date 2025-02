L'Échec Spectaculaire du Dark Universe : Le Retour de La Momie de Tom Cruise

En 2017, La Momie de Tom Cruise devait être le point de départ d'un univers cinématographique étendu (Dark Universe) ambitieux, rivalisant avec le succès du MCU de Marvel. Malheureusement, le film a été un échec critique et commercial, entraînant l'abandon du projet. Retour sur les raisons de l'échec de ce projet qui a tant promis.

En 2017, le film La Momie avec Tom Cruise devait être le point de départ d'un univers cinéma tographique étendu, considéré comme l'un des plus ambitieux jamais réalisés à Hollywood . L'objectif était de rivaliser avec le succès du MCU de Marvel en réunissant les monstres emblématiques des studios Universal – Dracula, Frankenstein, L'Homme Invisible… – et de donner naissance à une immense saga interconnectée appelée Dark Universe .

Malheureusement, au lieu de lancer une franchise tentaculaire, La Momie a provoqué l'échec spectaculaire d'un des projets les plus ambitieux d'Hollywood. Universal, désireux d'exploiter le succès du cinéma d'horreur de son passé, a imaginé une franchise étendue héritée de ses monstres cultes des années 1930 et 1940. Avec le Dark Universe, le studio ambitionnait de ressusciter les créatures qui ont fait sa gloire (l'Homme invisible, Dracula, Frankenstein…) en créant une saga interconnectée à la manière du MCU. Pour ce projet d'envergure, Universal a investi massivement, avec un casting cinq étoiles annoncé comprenant Tom Cruise, Russell Crowe (Dr Jekyll), Johnny Depp (L'Homme Invisible), Javier Bardem (Frankenstein) et même Angelina Jolie en fiancée de Frankenstein. À l'époque, le projet a été dévoilé avec un logo officiel, l'annonce d'un premier film centré sur le personnage de la Momie, qui devait être la pierre angulaire du Dark Universe.Mais dès sa sortie, le film a été accueilli par des critiques glaciales. Le ton oscillant entre horreur et action n'a jamais trouvé son équilibre, et le récit semblait davantage une introduction forcée à un univers partagé qu'une histoire autonome. Malgré un box-office correct de 409 millions de dollars, le film a été jugé trop coûteux (195 millions de budget, hors marketing) pour être rentable. Pire encore, à peine introduit au cinéma, le Dark Universe souffrait déjà d'une vision bancale. Tom Cruise, occupant le rôle titre, a été accusé d'avoir imposé des modifications majeures sur le film, transformant le projet en patchwork cinématographique indigeste. Les projets suivants ont été suspendus. Alex Kurtzman et Chris Morgan, qui étaient en charge de l'univers étendu, ont quitté le navire. En 2019, le projet a été officiellement abandonné. Le film La Momie de Tom Cruise a marqué, avec beaucoup d'ambition et peu de reconnaissance, la naissance et la mort du Dark Universe. Le film est diffusé ce dimanche 16 février sur TFX, et s'il n'est définitivement pas mémorable, le métrage aurait dû marquer le début d'une nouvelle ère cinématographique.





