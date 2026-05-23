L'échec du traité mondial contre les pandémies : une vulnérabilité persistante

L'OMS et les États membres n'ont pas réussi à s'accorder sur le système PABS de partage équitable des vaccins, reportant l'accord mondial d'un an malgré les risques sanitaires actuels.

L'actualité sanitaire récente, marquée par l'émergence d'un foyer épidémique d'hantavirus à bord d'un paquebot et une flambée meurtrière d'Ebola en Afrique centrale, agit comme un rappel brutal de la vulnérabilité persistante de notre société globale.

Ces événements surviennent alors que la communauté internationale semble incapable de s'accorder sur un cadre juridique contraignant pour prévenir les futures crises. Lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé, tenue à Genève du 18 au 23 mai, l'espoir d'un tournant historique s'est envolé. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté les États membres à finaliser les négociations pour un accord mondial contre les pandémies, mais le manque de volonté politique a conduit à un report d'un an.

Ce blocage laisse le monde dans un état de fragilité alarmant, car les mécanismes de réponse rapide restent fragmentés et dépendants du bon vouloir des nations les plus riches. Au cœur de ce désaccord diplomatique se trouve l'annexe 12 du projet de traité, consacrée au système PABS, ou système d'accès aux agents pathogènes et au partage des avantages. Ce mécanisme, imaginé après le traumatisme de la crise du Covid-19, vise à instaurer une collaboration transparente et équitable.

Le principe est simple en apparence : les pays partagent les échantillons et les séquences génétiques des virus ou bactéries détectés, et en échange, ils reçoivent un accès garanti aux outils de santé produits grâce à ces données. Plus précisément, le système PABS prévoit que les laboratoires pharmaceutiques volontaires s'engagent à fournir à l'OMS un pourcentage visé de 20 pour cent de leur production en temps réel de vaccins et de diagnostics.

Sur ce total, 10 pour cent devraient être offerts gratuitement et les 10 pour cent restants vendus à un prix abordable. Ce dispositif est une réponse directe aux inégalités criantes observées lors de la pandémie de 2020, où les pays occidentaux ont accaparé des doses de vaccins dépassant largement leurs besoins réels, laissant les populations des pays à revenus limités sans protection. Le mécontentement est profond parmi les experts et les organisations humanitaires.

Helen Clark, co-présidente du groupe d'experts indépendants, a exprimé son amertume, soulignant qu'en cas d'apparition d'un nouvel agent pathogène aujourd'hui, le monde serait toujours mal préparé. Pour Médecins Sans Frontières, ce report est inacceptable. L'organisation appelle les gouvernements à ne pas rester passifs et à mettre en œuvre des mesures concrètes dès maintenant, comme l'ouverture des essais cliniques aux communautés les plus à risque ou une répartition des ressources basée sur les besoins réels plutôt que sur la puissance financière.

Le problème réside dans une injustice historique où les industriels pharmaceutiques utilisent des données récoltées chez des patients dans des zones endémiques, comme ce fut le cas avec Ebola en 2014 et 2015, pour développer des produits lucratifs sans que les populations sources n'en bénéficient. Aujourd'hui, les pays à revenus limités ne se contentent plus de promesses. Ils se sont structurés pour porter une parole collective et exigent un accès équitable permanent, et non seulement en période de crise.

Ils demandent également que les laboratoires profitant du système PABS versent des contributions financières pour soutenir les infrastructures de santé mondiales. La chercheuse Stéphanie Tchiombiano souligne que l'indécence de l'accès aux soins a été mise en lumière par le Covid, mais qu'elle préexistait. Sans un accord ratifié, l'OMS demeure un acteur potentiellement défaillant, incapable d'imposer une solidarité mondiale face à un ennemi invisible.

La lutte contre les pandémies ne peut être efficace si elle reste soumise aux intérêts commerciaux et aux nationalismes sanitaires. L'humanité joue un jeu dangereux en retardant la mise en place d'une architecture de santé mondiale basée sur la justice et la transparence





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