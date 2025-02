L'EAG profite de la légende brestoise: les supporters étrangers confondent les deux clubs

La délocalisation des matchs de Ligue des champions du Stade brestois au stade de Roudourou de Guingamp a eu un effet inattendu : une augmentation des ventes de produits dérivés de l'En Avant Guingamp. Des supporters étrangers, confondant les deux clubs bretons, ont acheté des écharpes, des maillots et des fanions de l'EAG comme souvenirs de leur visite.

Angélique Ollivier, responsable de la boutique officielle de l'En Avant Guingamp, ne peut s'empêcher de sourire. La délocalisation des matchs à domicile de Ligue des champions du Stade brestois au stade de Roudourou de Guingamp a eu un effet inattendu : une augmentation des ventes de produits dérivés de l'EAG. \« On a eu du passage lors de tous les matchs de Brest joués à Roudourou », explique Angélique Ollivier.

« C'était principalement des supporters étrangers qui venaient acheter des écharpes, des maillots, des fanions. Mais on n'a pas essayé de leur faire croire qu'ils achetaient des maillots de Brest, ils venaient plus pour acheter un souvenir de Guingamp », poursuit la gérante. \Dans un reportage de France 3 Bretagne, on voyait ainsi des supporters du Real Madrid faire des achats à la boutique officielle de l'En Avant Guingamp avant le match de la dernière journée de Ligue des champions entre le Stade brestois et les Merengues le 29 janvier dernier. Des fans qui semblaient toutefois ignorer qu'ils achetaient là des produits dérivés du mauvais club. Car pour ces supporters, aux connaissances en géographie bretonne apparemment limitées, l'évidence aurait voulu que la boutique de l'EAG propose des produits brestois. « Ce matin encore, on nous a demandé si on vendait des maillots de Brest. Mais non, en tout cas pas à la boutique en ville », précise la gérante. Car la donne est différente dans les boutiques du stade de Roudourou. Celles-ci seront ainsi mises à disposition du Stade brestois ce mardi pour le match de barrages contre le PSG, comme pour chaque match de phase de ligue de Ligue des champions, pour permettre aux équipes du président Denis Le Saint d'y vendre leurs produits dérivés. Et notamment le maillot marinière collector spécialement dessiné pour l'épopée européenne brestoise, devenu le symbole d'un rêve que les Pirates tenteront de prolonger encore un peu face à l'ogre parisien.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS EN AVANT GUINGAMP STADE BRESTOIS Roudourou

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les supporters du Stade Brestois taquinent Guingamp avant le choc contre le Real MadridLes fans du Stade Brestois, connus pour leur esprit rigolo, ont installé des panneaux Brest devant le stade de Guingamp, où le club joue ses matchs européens. Ce geste taquin a été accueilli avec méfiance par les supporters de Guingamp, qui ont finalement retiré les panneaux. Le président du Stade Brestois, Denis Le Saint, avait envisagé de louer le Stade de France pour les matchs à venir, mais il a renoncé face à la résistance des ultras locaux.

Lire la suite »

8e de finale : Le multiplex EN DIRECT :Strasbourg - Angers / Toulouse - Guingamp / Cannes - Dive / Stade BriochinEurosport est votre destination privilégiée pour le meilleur de l'actualité Football, ne manquez aucune action de l'évènement Coupe de France. Retrouvez les vidéos, interviews et moments forts.

Lire la suite »

Lorient vient à bout d'Amiens, Guingamp s'éclate en Ligue 2Leader sous pression à la suite du succès du Paris FC, vendredi, Lorient a pris les trois points face à Amiens (3-1). Guingamp s'est promené à Ajaccio (3-0).

Lire la suite »

Envahissement du terrain et colère des supporters à Caen, battu par Guingamp en Ligue 2Des supporters en colère ont pénétré sur la pelouse avant d'en être expulsés après la défaite de Caen, ce vendredi contre Guingamp (0-1). Le Stade Malherbe occupe l'avant-dernière place en Ligue 2, à égalité de points avec Martigues.

Lire la suite »

Guingamp s'approche du podium de Ligue 2, Ajaccio renverse Caen dans un duel entre relégablesGuingamp a poursuivi sa belle série en dominant facilement Rodez (3-0), ce vendredi lors de la 19e journée de Ligue 2, et remonte au pied du podium. Caen (17e) a en revanche été remonté au score et s'est incliné (1-2) dans un précieux duel pour le maintien face à l'AC Ajaccio (16e).

Lire la suite »

Guingamp domine le RAF en match de Ligue 2Le Rodez AF s'incline lourdement face à Guingamp (3-0) lors de leur match de Ligue 2. Les joueurs de Guingamp ont dominé le match du début à la fin, inscrivant trois buts face à un RAF incapable de réagir.

Lire la suite »