L'Aveyron mise sur les activités de pleine nature pour dynamiser son tourisme

Face à la demande croissante des Français pour des vacances actives, l'Aveyron renforce son offre de loisirs en extérieur. Des gorges de l'Aveyron à la station de Laguiole, les acteurs locaux diversifient leurs activités pour attirer une clientèle tout au long de l'année, en s'appuyant sur un patrimoine naturel propice au sport et au bien-être.

Alors que les Français accordent de plus en plus d'importance à la pratique sportive durant leurs vacances, l' Aveyron s'impose comme une destination de choix pour profiter des activités de pleine nature .

Loin des grands causses, les gorges de l'Aveyron, à l'extrême ouest du département, ne manquent pas d'atouts. Depuis plus de 50 ans, l'AAGAC (Association pour l'animation des gorges de l'Aveyron et de ses causses) a développé une base de pleine nature à Najac, au pied d'une ancienne forteresse royale.

Cette structure, qui emploie jusqu'à 25 salariés en haute saison, propose un large éventail d'activités : canoë-kayak, rafting, stand-up paddle, accrobranche, paintball, location de VTT, via ferrata au Roc du Gorb et spéléologie à la grotte de Bruniquel. Son directeur, Stéphane Iches, explique que l'objectif est de rendre la nature accessible, en passant d'une pratique sportive pure à une offre de loisirs élargie.

La base gère également le camping du Païsserou (300 lits en bungalows et une cinquantaine d'emplacements) ainsi qu'un snack. Malgré un contexte économique tendu, la saison touristique s'annonce favorable, la fréquentation dépendant surtout des conditions météorologiques. Parallèlement, la station de ski de Laguiole sur l'Aubrac diversifie ses activités pour réduire sa dépendance à l'hiver.

Depuis l'été dernier, l'Association pour la promotion de la station propose du dévalkart, du VTT de descente, du ski sur herbe, ainsi que la location de vélos et de trottinettes électriques. Cette stratégie vise à faire vivre le site toute l'année, en s'inspirant d'autres stations. Le président Mathurin Chauffour indique que le démarrage a été intéressant et que la station sera ouverte quotidiennement cet été, en attendant une confirmation pour cette deuxième saison.

Ces initiatives s'inscrivent dans un contexte plus large où les sports de pleine nature deviennent un critère determinant pour les vacanciers. Une étude Ifop révèle que 46% des Français considèrent la possibilité de pratiquer ces activités comme un facteur influençant le choix de leur destination. L'Aveyron, sans métropole ni littoral, a depuis longtemps capitalisé sur ses paysages de causses et de rivières pour attirer les touristes.

La randonnée, le cyclisme, le canoë-kayak, le trail, l'escalade ou le canyoning y sont largement pratiqués. Selon Stéphane Iches, ce potentiel d'attractivité est immense et dépasse le simple cadre sportif pour englober une expérience de loisirs en plein air





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