L'aventure des Bleus outre-Atlantique commence à Boston

L'équipe de France est arrivée à Boston, où elle a établi son camp de base pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont atterri à l'aéroport international Logan, où ils seront hébergés pendant le tournoi. Ils auront moins d'une semaine pour s'acclimater à la chaleur de la côte est avant de défier le Sénégal mardi à East Rutherford (New Jersey) pour leur entrée en lice.

L'aventure des Bleus outre-Atlantique a commencé avec l'atterrissage de leur avion aux alentours de 16h locales (22h à Paris) sur le tarmac de l'aéroport de Logan, huit heures après leur décollage depuis le Bourget.

Tout va désormais s'accélérer pour les hommes de Didier Deschamps qui auront moins d'une semaine pour s'acclimater à la chaleur de la côte est avant de défier le Sénégal mardi à East Rutherford (New Jersey) pour leur entrée en lice, dans une compétition où ils sont de sérieux prétendants au titre. Ils enchaîneront avec un match contre l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, puis un autre face à la Norvège, le 26 juin à Foxborough (Massachusetts) pour boucler le premier tour dans le groupe I. Après être descendus de la passerelle de l'avion, Deschamps et ses adjoints en tête, les Français ont passé les contrôles douaniers avant de s'engouffrer dans deux cars encadrés par plusieurs véhicules de sécurité.

Et ce, pour ensuite gagner l'hôtel Four Seasons, en plein centre-ville, qui les hébergera durant le tournoi et où ils espèrent séjourner le plus longtemps possible, en espérant être de nouveau au rendez-vous de la finale, le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, comme lors du deuxième sacre mondial de 2018 contre la Croatie (4-2) et il y a quatre ans au Qatar, avec une défaite aux tirs au but contre l'Argentine de Lionel Messi (3-3, 2-4 t.a.b. ).

Quelques heures avant leur arrivée, la police locale commençait déjà à boucler les rues attenantes à leur hôtel en installant des barrières de sécurité, ont constaté des journalistes de l'AFP. Après leur installation, une légère séance en salle est prévue à l'intérieur de l'établissement. Les Tricolores ont obtenu de pouvoir privatiser cet hôtel cinq étoiles de grand standing à la façade en briques rouges situé juste en face du Common Park, au cœur de la métropole du Massachusetts.

Seul le dernier des neuf étages restera à la disposition de quelques résidents logés à l'année





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