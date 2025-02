L'avenir des concessions autoroutières : entre décarbonation et transition écologique

L'expiration progressive des concessions autoroutières d'ici 2036 soulève des questions cruciales concernant la décarbonation des transports et l'avenir du réseau autoroutier français. L'État se trouve face à un dilemme : renouveler les contrats avec les concessionnaires actuels ou s'engager dans un nouveau modèle plus écologique, avec des conséquences potentielles sur le rythme de la transition.

Deux dossiers importants sont liés : la décarbonation des transports et l'avenir des concessions autoroutières (plus de 9 000 kilomètres sur les 12 000 kilomètres d'autoroutes françaises), dont les contrats expirent entre 2031 et 2036. Des négociations sont en cours entre les concessionnaires (Vinci, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Sanef, etc.) et l'État concédant. Traditionnellement, l'État renouvelait les contrats en échange d'engagements de modernisation du réseau.

Cependant, un rapport de Bercy mettant en lumière les superprofits réalisés par certaines sociétés autoroutières a poussé le gouvernement à s'opposer à un renouvellement automatique. Bien que les ministres de l'époque, Bruno Le Maire et Clément Beaune, ne soient plus en poste, le débat persiste. Les investissements nécessaires avant l'expiration du contrat et le coût de la décarbonation des autoroutes, devenu un enjeu crucial dans le contexte climatique, influencent les discussions. L'État se trouve dans une position délicate. Il peut choisir de ne pas renouveler les concessions et se reposer sur un futur cahier des charges, stimulant la concurrence et imposant un virage écologique, mais risquant de retarder la transition. Il existe une alternative pour sortir de ce dilemme : le système de soulte, déjà expérimenté lors du passage en flux libre des autoroutes de Normandie. Le concessionnaire actuel, Sanef, a investi dans cette transition sans péages. Si son contrat n'est pas renouvelé, son successeur paiera une somme correspondant au capital non amorti. La mise en place de stations de recharge électrique, par exemple, représente un investissement de 10 millions d'euros pour 5 à 10 points de charge, incluant la réaménagement de l'aire et le raccordement électrique à haute puissance. Cependant, en raison de la quasi-inexistence de la flotte de camions électriques, peu de partenaires sont disponibles pour accompagner ce type d'investissement.Thierry Guimbaud, président de l'Autorité de régulation des transports, suggère de ne pas réaliser certains travaux prévus dans les contrats actuels, comme l'augmentation de voies d'une autoroute de 2x2 à 2x3 voies, qui ne seraient plus prioritaires. Les économies réalisées pourraient être réinvesties dans l'adaptation des infrastructures au changement climatique (inondations, glissements de terrain, températures extrêmes). L'expiration des concessions offre également l'occasion d'appliquer une tarification différenciée en fonction du coût des nuisances générées par les usagers. Thierry Guimbaud avance : « Une tarification reflétant le coût des nuisances générées par les usagers pourra être mise en place à l'échéance des contrats en cours, favorisant l'évolution du parc de véhicules. Cela permettra de dégager des montants pour financer des investissements nécessaires à la transition écologique, tout en incitant à des comportements plus vertueux.





