L'avenir de la Roca Team suspendu à l'arrivée d'éventuels investisseurs

Les joueurs de Monaco attendent avec impatience les décisions du tribunal concernant l'avenir de la Roca Team. Le club vit sous respiration artificielle, ses dettes résorbées et ses arriérés de salaires rattrapés par le gouvernement.

Les joueurs de Monaco , soucieux de l'avenir du club, sont suspendus aux décisions de la justice. L'avenir de la Roca Team et les contours de sa prochaine saison sont toujours suspendus à l'arrivée d'éventuels investisseurs et au règlement de la dette pour l'heure couverte par le gouvernement monégasque.

Le tribunal de la Principauté en dira plus lors d'une audience attendue ce vendredi matin. Avant les retrouvailles avec Paris ce vendredi soir dans une finale à égalité, le premier match du jour pour le club de la Principauté se disputera ce vendredi matin au tribunal de Monaco. Les audiences débutent à 9 heures, et le cas de la Roca Team, dont l'avenir s'écrit toujours en pointillé, sera examiné par la cour.

Le manager général Oleksiy Yefimov travaille en coulisse à monter un nouveau tour de table, autour de la personnalité américaine Jamal Mashburn, ancien joueur NBA qui s'était impliqué une première fois en France dans un projet de reprise de Pau-Orthez qui avait fait polémique. En attendant, le club vit sous respiration artificielle, ses dettes résorbées et ses arriérés de salaires rattrapés par le gouvernement, à une hauteur estimée autour de 20 millions d'euros au minimum, sous forme de prêt.

Que dira le tribunal ce vendredi matin à l'occasion de cette nouvelle audience ? Impossible d'en présumer, mais les questions auxquelles il faudra répondre n'ont pas changé : le plan de reprise a-t-il avancé assez concrètement pour rassurer ? Le tribunal actera-t-il la sortie du président Alexey Fedorychev, qui rechigne toujours à vendre les parts qui lui restent ? L'audition peut-elle une nouvelle fois être ajournée





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