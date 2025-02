L'armée russe continue de progresser lentement mais sûrement dans la région de Donetsk en Ukraine, malgré les lourdes pertes subies. L'Ukraine perd du terrain, notamment dans la région russe de Koursk, où elle ne contrôle plus que 500 km² sur les 1 400 km² revendiqués en août dernier. Malgré ces pertes, l'Ukraine affirme contrôler une « zone de sécurité » de 500 km² en territoire russe et affirme que les attaques locales forcent les Russes à déplacer leurs unités les plus performantes.

Dans la région ukrainienne de Donetsk , épicentre des combats et priorité du Kremlin, l'armée russe continue d'avancer depuis le mois d'août, lentement mais sûrement, malgré de lourdes pertes.

L’entreprise européenne a annoncé jeudi qu’elle allait produire 6 000 drones de frappe HX-2 supplémentaires pour l’Ukraine après la précédente commande de 4 000 drones, en cours de livraison. L’Ukraine a dit jeudi 13 février contrôler 500 km² dans la région russe de Koursk, soit deux tiers de moins que les 1 400 km² revendiqués en août,. L’armée ukrainienne, moins nombreuse et moins bien équipée que celle de Moscou, perd progressivement le territoire qu’elle occupe dans cette région de l’ouest de la Russie, frontalière de l’Ukraine, mais que « Nous avons notre propre zone de sécurité sur le territoire de la Fédération de Russie couvrant environ 500 kilomètres carrés », a expliqué le chef d’état-major ukrainien Oleksandre Syrsky sur Facebook. Il a cependant assuré que cette « zone de sécurité », consolidée grâce à de récentes attaques locales des forces ukrainiennes, « forçait les Russes à transférer d’autres secteurs leurs unités les plus performantes ». Guerre en Ukraine : des drones russes explosent en Moldavie, le pays demande des explications à Moscou La Moldavie s’est plainte auprès de Moscou jeudi après l’explosion sur son sol de drones russes visant initialement les infrastructures de l’Ukraine voisine, l’armée russe continue pourtant d’avancer depuis le mois d’août, lentement mais sûrement, malgré de lourdes pertes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait évoqué mardi un possible « échange » de territoires entre Kiev et Moscou, alors que la Russie occupe environ 20 % du territoire ukrainien. Une proposition fermement rejetée par le Kremlin dès le lendemain.« Nous sommes aujourd’hui arrivés à ce tournant de la guerre que Poutine attendait depuis l’échec de son blitzkrieg sur Kiev : l’effondrement, non pas du front ukrainien, mais de l’arrière-front occidental », estime l’eurodéputé dans la région de Koursk, où les combats font toujours rage. Selon Kiev et ses alliés, l’armée russe a fait appel à un contingent nord-coréen pour l’aider à y repousser les forces ukrainiennes.





