L'avancée du M23 vers Bukavu : le président congolais annule son déplacement à Addis Abeba

Les combattants du M23, soutenus par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de Bukavu, dans l'Est de la RDC, sans rencontrer de résistance majeure. Le président congolais Felix Tshishekedi a annulé sa participation au sommet de l'Union africaine en Ethiopie pour suivre la situation de crise. Des appels à la désescalade et à un cessez-le-feu s'intensifient face à la crainte d'une guerre régionale.

Des combattants du M23 , alliés à des troupes rwandaises, sont entrés vendredi à Bukavu , après avoir pris le contrôle de l'aéroport de cette grande ville de l'Est de la RDC . Le président congolais a renoncé à participer au sommet de l'Union africaine ce week-end en Ethiopie.

Après s'être emparés fin janvier, au terme d'une offensive éclair, de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, les combattants du groupe armé antigouvernemental M23 (Mouvement du 23 mars) et les soldats rwandais ont poursuivi leur avancée dans la province voisine du Sud-Kivu. Selon des sources sécuritaires et humanitaires, le M23 est entré presque sans résistance dans les quartiers périphériques du nord-ouest de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Quelques heures plus tôt, le groupe armé avait pris le contrôle de l'aéroport provincial, site stratégique où étaient positionnées les forces armées congolaises (FARDC) et situé à une trentaine de kilomètres de la ville. Les militaires congolais et leurs familles avaient reçu consigne dans la matinée de quitter les camps militaires situés en ville, selon des sources sécuritaires. Des motos chargées de matelas et d'affaires personnelles ont débarqué en début de journée dans les rues de Bukavu, a constaté un journaliste de l'AFP. Les magasins de la ville ont gardé le rideau baissé. Les représentants de la société civile, dans une lettre adressée ces derniers jours aux autorités locales, avaient appelé l'armée à ne pas « engager les affrontements dans la ville » pour éviter une « boucherie humaine ». Selon une source sécuritaire, FARDC et troupes burundaises déployées dans la région en soutien à Kinshasa se sont majoritairement repliés vers le sud-est de Bukavu en direction de la frontière avec le Burundi. Cette frontière a été brièvement fermée jeudi après-midi aux Congolais fuyant Goma et Bukavu, selon plusieurs sources locales. La chute imminente de Bukavu, déjà tombée en 2004 aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise, donnerait au M23 et aux troupes rwandaises le contrôle total du Lac Kivu, qui s'étire le long de la frontière rwandaise. Le président congolais Felix Tshishekedi, en déplacement en Allemagne jeudi et vendredi, et qui avait initialement prévu de participer au sommet des chefs d’Etats de l’Union africaine (UA) samedi et dimanche dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, a finalement renoncé. « Il doit suivre la situation de terrain en RDC de près », a expliqué vendredi à l’AFP une source gouvernementale précisant que le chef d’Etat, qui a dénoncé à Munich les « ambitions expansionnistes » du Rwanda voisin et réitéré son appel à des sanctions de la communauté internationale, sera de retour à Kinshasa dans la soirée.





