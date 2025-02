L'Auto-école Martinez prend le large : Nouveau permis bateau à Agen

L'auto-école Martinez à Agen propose désormais des formations pour le permis bateau, une alternative de plus en plus prisée face à l'agressivité sur les routes.

De l'auto au bateau, il n'y a qu'un pas à franchir. À Agen, l'auto-école Martinez ouvre un nouveau chapitre en proposant des formations pour le permis bateau. Ce choix s'explique par un constat croissant : face à l'agressivité croissante sur les routes et à la dangerosité du trafic, le bateau apparaît comme une alternative apaisante et relaxante.

« Nous avons recruté un moniteur bateau originaire du bassin d'Arcachon qui nous a proposé de nous lancer dans le permis bateau », explique Quentin Navarro, formateur à l'auto-école. « Notre directrice, Marilyn Martinez, s'implique dans la sécurité routière depuis de nombreuses années. Ce permis bateau nous permettra de parler de sécurité navale. Nous proposons un nouveau forfait tout en restant dans notre branche pédagogique. » Un deuxième moniteur bateau rejoint bientôt l'équipe pour assurer une rotation permanente. Les cours théoriques se dérouleront le soir, et les cours pratiques du lundi au vendredi en fonction des disponibilités du candidat. « Il était adéquat de proposer un service sur un sujet moins stressant que la route », souligne Marilyn Martinez. « L'arrivée de nos deux formateurs bateau permet d'envisager une offre plus 'détente'. Le permis bateau est un permis loisir avant tout, sans aucune contrainte de place d'examen. », Les cours se tiendront sur le canal, au niveau du port, quai de Dunkerque. L'auto-école recherche également d'autres zones, comme du côté de Passeligne, ou dans le département du Lot, où les eaux sont plus agitées que la Garonne. La phase primordiale sera le passage du code bateau. « En fonction de l'investissement personnel, en deux semaines, c'est réglé », assure Quentin Navarro. « Le passage du code bateau, spécifique, est le seul examen. » La formation est ouverte dès l'âge de 16 ans, avec un public particulièrement intéressé entre 30 et 60 ans. Le permis bateau attire ceux qui souhaitent s'évader, avec des promenades en bateau pendant les vacances. En bateau, mais pas seulement, car le permis concerne aussi la conduite de jet skis ou de scooters des mers. Quoi qu'il en soit, les leçons de conduite se feront sur un Marlin 18, un petit bateau à moteur. « Il mesure 5,56 mètres, c'est facile à manœuvrer sans se tordre la tête dans tous les sens. Cela plaît à nos candidats, depuis les retraités qui aiment les balades sur le canal aux jeunes trentenaires qui veulent passer des bons moments avec leurs copains, en passant par les parents désireux de trouver une occupation originale à leurs enfants. », À l'origine, Jean-Marie Lamouroux était le seul à proposer une formation théorique et pratique. Son école se situait cours Victor-Hugo, mais depuis peu, il travaille à Bon-Encontre, au centre de formation motonautique agenais. « J'avais commencé mon activité en 1987, et le mois dernier, j'ai fêté mon 8000ème candidat ! » sourit-il. « Une réforme était passée en 2008 autour du permis bateau. Cette année-là, j'ai vu défiler 695 candidats. En moyenne, j'en ai environ 250 par an. » Un engouement en partie dû à un très fort taux de réussite à l'examen. 96 % des volontaires l'obtiennent du premier coup. Les candidats sont acceptés à partir de 16 ans, comme pour le permis voiture. Le public plébiscite l'aspect loisir du bateau, mais Jean-Marie Lamouroux travaille en association avec les pompiers du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Gers et de Dordogne. « Je bosse aussi avec le 48e RT, et de futurs jeunes militaires. Eux se concentreront évidemment sur la sécurité en navigation. », En termes de sécurité, une partie importante du code est accordée à l’usage de la radio. Dans des endroits où le réseau ne passe pas toujours, et où le portable est inutilisable, l’envoi de messages de détresse et d’urgence par la radio permet de contacter très vite un bateau passant à proximité. Pour plus d'informations et inscriptions, veuillez contacter le 05 53 47 11 86 ou consulter le site de l'auto-école : autoecolemartinez.fr





