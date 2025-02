L'augmentation des engins pyrotechniques dans les stades français inquiète les autorités

Un rapport de la Direction Nationale de la Lutte contre les Hurlements (DNLH) met en lumière une augmentation significative de l'utilisation des engins pyrotechniques dans les stades de football français pendant la saison 2023/2024. L'augmentation, plus marquée en Ligue 2, a conduit à une augmentation des interpellations et soulève des inquiétudes concernant la sécurité.

Un rapport de la Direction Nationale de la Lutte contre les Hurlements ( DNLH ) révèle une augmentation de l'utilisation des engins pyrotechniques dans les stades de football français lors de la saison 2023/2024. Selon les chiffres de la Ligue de Football Professionnelle (LFP), 7 528 engins pyrotechniques ont été utilisés, dont 5 501 en Ligue 1 et 2 027 en Ligue 2 . Cette augmentation, de 12,45% par rapport à la saison précédente, est plus prononcée en Ligue 2 (40%) qu'en Ligue 1 (5%).

La DNLH attribue cette hausse en Ligue 2 à la présence de clubs historiques avec des groupes ultras structurés qui utilisent fréquemment des engins pyrotechniques.Les agents de la DNLH ont également documenté l'utilisation d'engins pyrotechniques lors de célébrations comme l'anniversaire du CUP au Parc des Princes le 10 décembre 2023, où 250 fumigènes ont été utilisés par les supporters parisiens. Malgré la popularité des fumigènes pour créer une ambiance festive, leur utilisation reste un sujet de préoccupation pour les autorités. La pyrotechnie est le principal motif d'interpellations liées au football en France, avec 271 interpellations en 2023/2024. Cependant, le rapport de la DNLH souligne que le volume d'interpellations reste faible par rapport au nombre d'engins utilisés, avec seulement 2,5% de faits élucidés.Les policiers spécialisés estiment que les sanctions disciplinaires et pénales actuelles ne suffisent pas à endiguer la pratique des engins pyrotechniques dans les stades. Ils notent également que l'expérimentation de la pyrotechnie encadrée n'a pas produit les résultats escomptés. Les groupes de supporters rejettent le dispositif, préférant continuer à utiliser des engins pyrotechniques de manière clandestine. L'Association Nationale des Supporters soutient cette position et considère que le bilan des animations avec fumigènes devrait suffire à démontrer l'absence de danger lors de leur utilisation dans les stades. L'Association souhaite la clôture de cette expérimentation et propose des modifications législatives et réglementaires





