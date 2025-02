L'augmentation des armes illégales en France : un fléau lié aux conflits et au darknet

Le nombre d'armes illégales en circulation en France est alarmant, atteignant les 10 millions en 2023. Cette situation est aggravée par les conflits en ex-Yougoslavie et en Ukraine, qui ont permis le trafic d'armes lourdes vers le marché noir français. Le darknet joue également un rôle crucial dans la propagation de ces armes, en permettant aux trafiquants de commander des armes de guerre en quelques clics.

En France , environ cinq millions de personnes possèdent des armes à feu, dont quatre millions de chasseurs. Cependant, malgré les efforts des autorités pour renforcer le système de contrôle des armes, le nombre d'armes illégales en circulation est en augmentation constante. Selon les données du ministère de l'Intérieur, environ dix millions d'armes illégales étaient présentes dans le pays en 2023.

Les armes les plus anciennes proviennent souvent de cambriolages effectués chez des particuliers ou des collectionneurs. Quant aux armes les plus lourdes, également appelées « armes de guerre », elles arrivent principalement des Balkans (Serbie, Bosnie, Albanie). La fin des guerres d'indépendance en ex-Yougoslavie à la fin des années 1990 a coincidé avec l'apparition d'armes de guerre en France. Cette période a vu un nombre important de pillages de dépôts d'équipements militaires dans les pays balkaniques, qui ont alimenté le marché noir français. Au début des années 2000, des estimations établies par le ministère de l'Intérieur (Beauvau) indiquent que le Kosovo, la Macédoine et la Serbie étaient respectivement dotées de 330 000 à 460 000, 350 000 à 750 000 et 3 millions d'armes illégalement détenues. La situation s'est encore aggravée avec l'escalade du conflit en Ukraine, où les armes livrées par l'Union européenne ne font l'objet d'aucun suivi. Pour les trafiquants, l'achat d'une arme lourde provenant des Balkans revient 5 à 8 fois moins cher qu'en France. La Kalashnikov, arme préférée des trafiquants français, coûte entre 400 et 3 000 euros, en fonction de la provenance et de la qualité. Le darknet, un réseau internet clandestin et introuvable, est devenu un outil essentiel pour l'acquisition d'armes de guerre. Grâce à certaines applications, il est possible de commander en quelques clics une Kalashnikov ou des grenades. Les vendeurs utilisent des méthodes ingénieuses pour dissimuler les armes : elles sont livrées décomposées par colis et dissimulées dans des objets du quotidien comme un four ou une box internet





