L'Attraction Pour Les Criminels : Wade Wilson, Le « Deadpool Killer » Et L'Hybristophilie

Un article explorant le phénomène de l'hybristophilie, l'amour pour les criminels, à travers le cas de Wade Wilson, un tueur condamné à la peine de mort. L'article examine l'histoire de l'hybristophilie, ses causes possibles et son amplification par les réseaux sociaux.

Wade Wilson , surnommé le « Deadpool killer », a fait parler de lui sur les réseaux sociaux grâce à ses multiples courtisans féminines. Avec son visage recouvert de tatouages, dont une croix gammée, et sa condamnation à la peine de mort pour avoir étranglé deux femmes, il est loin d'être le prototype du fiancé idéal. Cependant, certaines femmes le trouvent irrésistible, le décrivant comme un « étranger glamour » à l'image de Gatsby le Magnifique.

Cette fascination pour les criminels, qui s'appelle l'hybristophilie, est un phénomène ancien. Depuis des millénaires, l'homme a fasciné les femmes, en particulier ceux qui commettent des actes violents.L'hybristophilie se manifeste par une attirance sexuelle, voire une affection, pour des criminels. Des femmes affirment qu'elles seraient attirés par des meurtriers comme John Wayne Gacy, car ils ont un « bodycount » impressionnant, et se désolidariseraient d'eux s'ils n'étaient que des petits voleurs. Ce phénomène est illustré par de nombreux cas à travers l'histoire. Ted Bundy, violeur, nécrophile et tueur en série, a reçu des lettres d'amour, des photos dénudées et des demandes en mariage de nombreuses femmes pendant ses procès. Certaines ont même tenté de lui ressembler en s'habillant comme ses victimes, dans un désir malsain de le séduire.Le phénomène de l'hybristophilie a été amplifié par les réseaux sociaux. Les vidéos de Wade Wilson se accompagnent de messages qui le louent pour sa voix, son sourire ou affirment son innocence. Ces plateformes permettent aux individus d'exprimer leur attirance pour des criminels de manière anonyme et de toucher un public large, ce qui encourage d'autres à faire de même. Des théories tentent d'expliquer cette paraphilie, allant des victimes d'abus à l'individu violent qui recherche un criminel pour l'aider à réaliser ses propres intentions criminelles. Le cas de Monique Olivier, qui a participé aux crimes de Michel Fourniret après l'avoir rencontré en prison, illustre bien ce type de relation. La fascination pour les criminels, permise par les réseaux sociaux et nourrie de fantasmes, reste un sujet complexe et controversé.





Hybristophilie Tueur En Série Wade Wilson Ted Bundy Michel Fourniret

