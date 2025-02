L'Attentat à Munich et la Montée de l'Extrême Droite en Allemagne

Après un attentat à la voiture-bélier à Munich, les questions migratoires et sécuritaires dominent le débat politique allemand. Les récents attentats commis par des étrangers ont alimenté les discours de l'extrême droite, qui vise une percée historique lors des législatives anticipées du 23 février.

Après l'attentat à la voiture-bélier à Munich qui a fait 36 blessés jeudi, les questions migratoires et sécuritaires dominent le débat de la fin de la campagne électorale pour les législatives anticipées en Allemagne , le 23 février prochain. Le suspect de l'attaque contre un rassemblement syndical, un Afghan de 24 ans, aurait agi pour des motifs « religieux » et « islamistes », ont annoncé vendredi les autorités.

Cette agression est la dernière d'une série qui a suscité une vive émotion en Allemagne. Le 22 janvier, deux personnes, dont un enfant, ont été tuées dans le sud du pays, à Aschaffenbourg. Le suspect est de nationalité afghane. Le 20 décembre 2024, sur le marché de Noël de Magdebourg, une attaque perpétrée par un médecin originaire d'Arabie saoudite proche de l'extrême droite avait fait six morts et près de 300 blessés. Le 23 août 2024, un Syrien a poignardé des personnes lors d'un festival à Solingen, tuant trois personnes. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique.Après ces attentats, les partis d'opposition de droite et d'extrême droite se sont saisis du fait que les suspects des attentats étaient étrangers, dénonçant le supposé laxisme du gouvernement du chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Le conservateur Friedrich Merz (CDU), favori des sondages pour remplacer Scholz à la chancellerie, a lui promis de remettre de « l'ordre » dans la politique migratoire. Quant à la cheffe du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), Alice Weidel, elle a réclamé un « tournant migratoire » dans le pays. Son parti vise la deuxième place lors de ces élections. Celle-ci « constituerait un record historique pour l’AfD », avance Paul Maurice, secrétaire général du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Institut français des relations internationales (Ifri). « Mais on parlait déjà de record en 2017, quand l’extrême droite est arrivée troisième aux élections, avant de refluer en 2021 », rappelle-t-il. « A chaque fois, ces attaques violentes bouleversent la société. Et leur point commun est que l’auteur est réfugié ou immigré, ce qui catalyse le débat sur les questions migratoires, même si les motivations des suspects sont différentes, et relèvent parfois de la psychiatrie », souligne Isabelle Guinaudeau, chargée de recherche CNRS au centre franco-allemand de recherche en sciences humaines et sociales Marc Bloch. Ces attentats, lentement, « droitisent » le débat politique allemand : « On voit un déplacement de l’ensemble du spectre politique vers la droite, même les partis situés à gauche. Les responsables sociaux-démocrates ont promis d’expulser le suspect afghan, bien que ce soit difficile à mettre en œuvre quand on n’a pas de lien diplomatique avec l’Afghanistan des talibans . Les écologistes ont, eux aussi, appelé à une restriction de l’immigration », note la chercheuse. « L’extrême droite en deuxième position en Allemagne représenterait un choc, avance encore le chercheur Paul Maurice. Mais ce score allemand représenterait aussi une normalisation du pays au regard de la vague de l’extrême droite dans de nombreux pays européens. » Mais ce succès de l’AfD ne rimerait pas avec une prise du pouvoir en Allemagne. « Il existe un plafond de verre pour l’extrême droite, car les conservateurs, qui sont favoris, ont annoncé ne pas faire de coalition avec eux en cas de victoire », relève Paul Maurice. Cependant, Isabelle Guinaudeau souligne que « les tabous tombent » autour de l’extrême droite et ses thématiques anti-migratoires, bien que de grandes manifestations aient été organisées ces dernières semaines. « Le cordon sanitaire autour de l’extrême droite s’est sérieusement fissuré en Allemagne. L’AfD s’implante un peu partout, plus seulement dans l’Est, mais aussi dans le Sud, en Bavière ou dans le Bade-Wurtemberg. Elle se normalise, et est légitimée à mesure que les autres partis reprennent ses propositions », continue la chercheuse. Selon les derniers sondages, les conservateurs allemands sont en tête de ces élections, autour de 30 %, devant l’AfD, à plus de 20 %.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Allemagne Législatives Extrême Droite Afd Attentats Immigration Sécurité Droits Humains

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La CGT inquiète de la montée de l’extrême droite et de ses alliésFace aux attaques et aux stigmatisations, la CGT des retraités appelle à la lutte et à la mobilisation.

Lire la suite »

Attaque à la voiture-bélier à Munich : 28 blessés, probable attentatUne voiture a percuté un groupe de manifestants à Munich, faisant 28 blessés, dont certains graves. L'auteur présumé, un demandeur d'asile afghan, a été neutralisé. Cet incident intervient à quelques jours de la conférence sur la sécurité de Munich et deux semaines avant les élections législatives allemandes, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues.

Lire la suite »

Voiture sur la foule à Munich : « probable attentat » (autorités)Le chef du gouvernement régional de Bavière Markus Söder a évoqué jeudi un « probable attentat » après qu’une voiture a foncé sur la foule à Munich, dans le sud de l’Allemagne, faisant 28 blessés dont certains grièvement, selon le dernier bilan.

Lire la suite »

Un 'probable attentat' à la voiture bélier fait 28 blessés lors d'une manifestation à MunichLe conducteur de la voiture a été 'appréhendé' et 'ne présente actuellement plus aucun danger', a précisé la police.

Lire la suite »

Probable Attentat à Munich : Un Afghan Percute une Foule, Blessant 28 PersonnesUn demandeur d'asile afghan de 24 ans a foncé avec sa voiture sur une foule à Munich, blessant 28 personnes, dont des enfants. Cet acte brutal survient en pleine campagne électorale allemande et soulève de vives inquiétudes sur la sécurité nationale.

Lire la suite »

Probable Attentat à Munich: Une Voiture Fonce sur Une Manifestation, 28 BlessésUne voiture a foncé sur une foule de manifestants à Munich, faisant 28 blessés, dont certains grièvement. Le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a qualifié cet acte de «probable attentat». L'auteur présumé est un demandeur d'asile afghan de 24 ans.

Lire la suite »