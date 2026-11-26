L'Atelier Banette de Mauguio remet un chèque de 2 580 € à l'Institut du Cancer de Montpellier suite à la collecte d'Octobre rose, soutenant ainsi la recherche et le bien-être des patients locaux.

L' Atelier Banette de Mauguio a officialisé sa contribution à la lutte contre le cancer du sein lors d'une remise de chèque organisée le jeudi 26 novembre. Le montant total de 2 580 € a été remis aux représentants de l'Institut du Cancer de Montpellier, marquant l'aboutissement d'une initiative solidaire portée par la boulangerie locale.

Cette somme importante résulte directement de la participation active de l'établissement à la campagne Nationale Octobre rose. Au-delà de la simple collecte financière, cette démarche vise à soutenir concrètement les patients en cours de traitement et à renforcer les liens entre les commerçants de la ville et les institutions de santé régionales.

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Une mobilisation nationale à portée locale

L'Institut du Cancer de Montpellier a vu ses ressources augmenter grâce à une vaste mobilisation d'envergure départementale. Onze ateliers de la chaîne Atelier Banette ont contribué à cette troisième édition dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Cette coordination massive permet de transformer des gestes de consommation courants en soutien financier durable pour la recherche et l'accueil des malades.

La mécanisation de cette collecte repose sur un modèle simple mais efficace : pour chaque produit spécifique vendu lors de la période de mobilisation, vingt centimes d'euros sont reversés directement à la cause. Ce micro-don additionné sur des milliers de transactions génère un impact significatif pour les structures hospitalières concernées.

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Des créations gourmandes au service de la santé

Les représentantes de l'Institut du Cancer de Montpellier, Julie Petro et Irina Adam, ont reçu le chèque symbolique lors de cette cérémonie. Elles ont salué l'implication des équipes de la boulangerie comme une aide précieuse pour l'institution. La préparation de cette opération a débuté plusieurs mois à l'avance, dès le mois de juillet, permettant d'affiner les recettes avant leur mise en vente.

Les pâtisseries proposées, telles que la brioche pralinée ou la madeleine rose à la framboise, ont été imaginées sur la base de propositions internes avant d'être validées par les pâtissiers. Ces créations à vocation solidaire témoignent de la créativité mise au service de la santé, offrant aux clients une alternative gourmande tout en participant à une cause humanitaire majeure.

Un accompagnement humain au-delà des fonds

La solidarité ne se limite pas aux transactions financières. Les équipes de l'Atelier Banette de Mauguio ont également offert des petits-déjeuners aux patients en traitement à l'Institut du Cancer de Montpellier. À deux reprises durant le mois d'octobre, des bénévoles se sont rendus dans l'établissement hospitalier pour accompagner les personnes suivant une chimiothérapie.

Ce geste de bienveillance permet de rapprocher le monde commercial du milieu médical. Juliette, une membre de l'équipe, a souligné le plaisir de voir la mobilisation tant des collaborateurs que des clients. Cette approche humaine complète utilement le soutien matériel apporté par la remise des fonds collectés.

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Perspectives et continuation du partenariat

L'engagement de l'Atelier Banette se prolongera au-delà de la fin du mois d'octobre. Une nouvelle collaboration est d'ores et déjà prévue pour le mois de décembre, avec l'organisation d'un petit-déjeuner solidaire supplémentaire. Cet événement aura lieu au sein de l'hôpital de jour de l'Institut du Cancer de Montpellier pour poursuivre l'accompagnement des patients.

Cette initiative rappelle que la lutte contre le cancer peut s'inscrire dans des gestes ordinaires et rapprocher les différentes parties prenantes. Commerçants, clients et soignants forment ainsi une chaîne de solidarité tangible. L'Institut du Cancer de Montpellier bénéficie ainsi d'un soutien constant, à la fois financier et moral, qui contribue directement à son mission de soin et de recherche.