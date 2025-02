L'Atalanta Enragée Après Un Penalty Controversé Contre Bruges

L'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a déploré un penalty accordé à Bruges lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. La décision a été vivement critiquée pour son manque de justification.

Gian Piero Gasperini , entraîneur de l' Atalanta Bergame, a exprimé sa profonde colère et déception après la décision arbitrale d'accorder un penalty au Club Bruges lors du match retour des barrages de la Ligue des champions. Le penalty, sifflé par l'arbitre turc Umut Mele après un contact mineur entre les joueurs Gustaf Nilsson et Isaak Hien, a permis aux Belges de remporter la victoire (2-1) et de prendre l'avantage dans ce duel crucial.

Gasperini, furieux, a qualifié la décision d'«aberration» et a dénoncé la prolifération des simulations dans le football moderne, affirmant que les règles sont désormais déconnectées de l'esprit du jeu. Charles De Ketelaere, milieu offensif de l'Atalanta, a partagé la perplexité de son entraîneur, déclarant que l'arbitre était « arrogant » et qu'il n'y avait aucune justification pour le penalty accordé. De nombreux observateurs, dont l'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'AC Milan, Fabio Capello, ont exprimé leur stupéfaction face à la décision arbitrale, soulignant la prolifération des simulations dans le football contemporain. Thierry Henry, consultant pour CBS Sports, a également réagi avec incrédulité face aux images du penalty accordé.Le barrage retour entre l'Atalanta et Bruges aura lieu mardi prochain à Bergame, avec en jeu une place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Italiens, motivés par la nécessité d'inverser le résultat, tenteront de se hisser au prochain niveau de la compétition





